兩韓重新推動SOC合作計畫　建立互信合作

2018年04月28日 22:16 中時 楊明暐

南北韓峰會結束，兩韓領袖簽署共同宣言中提到，為加強溝通、促進雙方民間交流與合作，雙方同意重新推動社會間接資本（SOC）合作計畫，其中一步就是開通連接南韓與北韓的橋樑與鐵公路。

SOC將用於修復中斷的東西兩岸2條南北韓縱貫鐵路，東岸的是東海北部線（修復後可從北韓安邊直達南韓襄陽），西岸的是京義線（因南北韓分裂邊界封閉而中斷，開通後可從南韓首爾直達北韓的新義州）。

其實有關SOC合作計畫，南韓前總統盧武鉉與北韓前領導人金正日在2007年峰會上就同意推動，促進兩韓間經濟共榮。而延宕很久的通車也在2007年5月17日成為事實，但隨著美國改變對朝政策，朝鮮半島局勢惡化，通車被迫中斷，SOC的預算也跟著不斷縮編。

本次文金峰會不僅促成南北韓鐵路開通，還可能帶動機場等其他重要基礎建設發展。除了陸運，在黃海的「北方限界線」（由聯合國畫定的南北韓海上界線，但並未獲得北韓政府承認）也將轉為和平海域，避免軍事衝突，並且保障雙方的漁業活動。

北韓領導人金正恩在27日的兩韓峰會上，主動提及2010年的「延坪島炮擊事件」，表示他明白延坪島居民多年來對當年北韓軍事行動感到不安，希望藉這次峰會，治療人民創傷。專家認為，金正恩特別提及此事，意在凸顯北韓會「避免軍事敵對行為重演」。

(中時 )