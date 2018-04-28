22歲歌手窮到睡朋友衣櫃 憑神曲逆轉成「派對天王」

2018年04月28日 22:03 中時 徐桐炘

新生代「派對天王歌手」波斯特馬龍（Post Malone）出道前為了音樂創作，曾一度窮困到只能睡在朋友家的衣櫃，但靠著毅力持續創作，終於被唱片公司挖掘，今年才22歲，就靠著爆紅神曲〈Rockstar〉創下串流平台「單曲冠軍最長天數紀錄」，甫發行的第2張個人創作專輯 《趴踢人生beerbongs & bentleys》秒衝iTunes 39國冠軍，發行1小時內在Spotify獲得300萬次的播放數。

私底下煙酒不離手的他，在鏡頭前也是坦然做自己，僅管已經是新世代巨星，卻完全沒有偶包的束縛，日前他也特別對唱片公司人員表示，希望有機會能夠到亞洲來進行宣傳，也表示如果來到臺灣，一定要試試看聲名遠播的台灣啤酒！

波斯特馬龍常在社群平台常放上不修邊幅的照片，直率作風加上出眾的音樂天份，讓他在出道以來廣受年輕世代樂迷的支持與喜愛，出道藝名波斯特馬龍這個名字的由來，他坦言是他把本名放到網路上的「饒舌名稱產生器」程式而選出來的！

從小因為父親的影響，有機會接觸到許多類型的音樂，再加上受到電玩遊戲「吉他英雄」的影響，讓他對音樂充滿興趣，但其實他在出道前的生活並不順遂，曾一度窮到只能睡衣櫃，但因為堅持創作，在2015年終於以一首〈White Iverson〉爆紅，獲得一紙唱片合約，邁開巨星之路的第一步。

(中時 )