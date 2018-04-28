專家：朝鮮半島終戰棄核還太早 美軍去留爭議多

2018年04月28日 22:16 中時 王嘉源

27日「文金會」發表《板門店宣言》之後，各界關注其代表的意義以及當中的承諾是否能夠達成，美國之音邀請專家分析。

美國之音中文網28日報導，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩在宣言中提到，雙方會努力推動和平進程，並且追求在今年之內達到「終戰」的目標。這是否代表韓戰即將步入歷史？這樣的想法又是否太過樂觀？

美利堅大學國際關係學院教授趙全勝表示，韓朝峰會上文在寅與金正恩兩人互動自然，手拉手看來親密，溝通良好，應該是很有誠意的談判，之後就簽署板門店宣言。

不過韓國外國語大學客座教授樸泰宇則說，那些牽手擁抱等，都只是政客演戲，相同的情況之前已經發生過兩次，2000年金大中總統，2007年盧武鉉總統，都前往平壤與北韓領導人金正日會面，也都提出終止戰爭、永久和平的訊息，但最終都沒有實現。

樸泰宇認為，光是板門店宣言上所說的無核化，就已經是「一個無核化各自表述」，更遑論北韓與美國的定義更會不同。他分析說：「對宣言當中用到的同一個字，如無核化，對北韓以及對南韓，或對國際社會，各有不同的意義。」

在韓朝終戰方面，趙全勝認為，北韓是一人當政，貫徹力很強，但南韓是民主社會，會有不同聲音。而從本次峰會過程充滿濃厚朝鮮民族色彩，以及板門店宣言的文本看來，雙方是要排除其他大國的干預。

美利堅大學國際關係學院教授趙全勝說：「就是我們都是一家人，都是一個民族，流著同樣的血液，說穿了就是不能被大國所操縱，我們要自己決定自己的命運。我們都知道，朝鮮半島在這個意義上來講也帶著點悲劇色彩。不要說千百年來，就是二戰以後的歷史，都是被大國所決定的，包括南北分隔。從金正恩來講，他要強化政權的生存，維持政權，這是非常關鍵的。而要做到這個，他已經認為他把核武器拿到了，那自然改善經濟就會成為首要任務。而這方面沒有跟南邊和解是不可能的，你跟南邊一和解，那大國也就說不出話了。」

樸泰宇說，韓朝之間能否終戰，需要靠美國與大陸同意，所以不可能如板門店宣言當中說的，今年就終戰。

韓國外國語大學客座教授樸泰宇：「那怎麼可能？南韓又不是停戰協定的簽約方。以聯合國的名義，南韓方是美國指揮官去簽約，北韓方是中國指揮官簽約，是他們簽的約，我們並不是簽約方。現在說要終戰只是政治性象徵意義。而即使兩位領導人都同意了，如果川普對金正恩感到不滿意，不可能呀，不可能呀。就像我說過的，在核武議題上，美國政府以前就被北韓領導人欺騙過，很多很多次，他們上談判桌跟北韓達成協議。美國國安顧問波頓、國務卿蓬佩奧，他們應該要預期峰會上設定期限，如無核化在6個月之內達成之類的，但宣言中都沒有這樣的字眼，沒有具體的文字，只有象徵性地說朝鮮半島無核化。」

樸泰宇認為，就算非常樂觀的看待朝鮮半島真能和平統一，因此而撤離駐韓美軍也是不合邏輯的，美軍應該要繼續駐紮在南韓，在東亞地區與日本、俄羅斯、大陸等一同建立如同北約組織那樣的模式。

趙全勝認為需要先解決核武問題，才會談到韓朝和平，最後才是駐韓美軍是否撤離的問題。他認為，或許這個決定並非只關係到南韓與北韓。

趙全勝：「我覺得這些事都還要假以時日，特別也還是取決於中美關係的走向。因為如果中美確實處在一個戰略對手的狀態，那你那時候如果軍隊還留在朝鮮半島，你就沒有理由說我是防止北邊的北韓，而只能說我是對著中國的。」

(中時 )