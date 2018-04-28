木蘭聯賽》立委請吃雞排 包欣玄帽子戲法率藍鯨3連勝

2018年04月28日 22:52 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

立委江啟臣去年在木蘭女足聯賽總冠軍賽前承諾，如果台中藍鯨封后就請吃雞排，結果藍鯨爭氣贏得隊史首冠，江啟臣28日在台中太原足球場實現承諾，於賽前送出200份雞排，藍鯨則靠包欣玄上演「帽子戲法」，以5比1大勝新北國際，開季3連勝繼續在聯賽獨走。

「雞排好不好吃，有沒有勝利的滋味？」江啟臣賽前特地感謝藍鯨球迷和後援會的支持，這雞排請得開心，也為藍鯨球員的爭氣感到驕傲。事實上，民進黨立委黃國書今天也到場觀戰，上演藍綠立委為了足球「吃雞排」大和解的畫面。

國民黨立委江啟臣（右）信守承諾，在台中藍鯨奪冠後請吃雞排，民進黨立委黃國書也到藍鯨比賽現場，一同力挺在地球隊。（藍鯨提供）

藍鯨球迷在場邊大啖免費雞排。（藍鯨提供）

台中市打造了太原人工草皮足球場，藍鯨主場今年也搬到這裡，儘管座位數不如豐原體育場，但總教練呂桂花強調，這是台中目前對球員而言最好的足球場，也感謝粉絲持續捧場，連兩周聯賽都有5、600人到場，今天還能大啖免費雞排。

有人請吃雞排，台中藍鯨也在木蘭聯賽續奏凱歌，包欣玄大演帽子戲法，加上何宣宜、陽思惟各進1球，以5比1送給新北國際開季3連敗。

有趣的是，台中藍鯨開季3連勝，比數全都是「5比1」，儼然化身為藍領階級，迎接即將到來的五一勞動節。呂桂花賽後表示，「我們很尊重對手，每場比賽都全力以赴。也感謝到場的球迷，他們非常熱情也很快樂，這些笑容和表情是無價的！」

(中時電子報)