對教育部的怒吼！ 台大師生集結綁黃絲帶抗議

台大傅鐘於4月28日晚間繫滿黃絲帶，抗議教育部未頒發管中閔校長聘書。(圖/丁世傑攝)

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台大師生在校園綁上黃絲帶表達對教育部的不滿。(圖/季志翔攝)
台大師生對教育部表達不滿。(圖/季志翔攝)
台大椰林大道上也繫上黃絲帶，表達對教育部拔管的不滿。(圖/丁世傑攝)

教育部昨天在「粗暴拔管」後，台大師生為了表達對教育部的不滿，在今(28)日晚間集結在台大校園裡頭的「傅鐘」綁上黃絲帶抗議，並提出「拒絕政治介入校園」的訴求。另外，清華大學也將在明(29)日下午3時舉辦「黃絲帶活動」聲援台大。

今晚間白色正義聯盟在臉書粉絲頁上，號召台大師生晚上10：00在傅鐘集合，要在校園裡頭舉行更大規模的綁黃絲帶抗議活動，表達對於教育部這樣野蠻、粗暴拔管舉動的不滿，現場也不僅有台大師生場支持，就連陽明大學的學生也現身表達對教育部的不滿。

更是有許多網友也紛紛表達「台大加油！管校長加油！」、「加油，不要妥協」、「丟臉的教育部，台大加油」、「民進黨真可悲又可惡。。。。。是誰把手伸進校園裡」、「年底讓民進黨大敗」。

對於台大師生的抗議教育部黃絲帶活動，清華大學也將在明日舉行聲援台大的黃絲帶活動，地點在生命科學館門口，歷任三位校長劉兆玄、陳力俊、賀陳弘、各學院院長、師生、校友代表都將出席這場活動。

(中時電子報)

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