空品不佳 中市啟動一級預警13家廠商降載

2018年04月28日 23:11 中時 盧金足

中部地區因位於中央山脈背風弱風側，28日大氣擴散條件較差，導致汙染物容易累積，加上日照輻射較強，光化反應下臭氧濃度偏高，入夜後更因擴散層下降、擴散不易造成空氣較差，環保局表示，已啟動一級預警，協調中火降載發電外

，也請台灣菸酒台中酒廠等13加工廠配合降載。

市府環保局指出，截至晚間9時，全台西半部空氣品質不佳，包含離島計有16站紅色、25站橘色等級，而依據環保署預測，未來4天空氣品質趨勢仍呈現不佳情形，提醒民眾注意防護。

環保局指出，預期5月3日起受鋒面及東北風影響，將轉為有短暫雨天氣型態，空氣品質可望好轉。

由於近日台灣西半部風速呈現微弱或靜風狀況，造成空氣汙染物無法有效擴散，且台中市午後日照輻射強，導致夜間臭氧濃度提升，晚間9時環保署沙鹿、西屯、忠明、大里及豐原測站AQI指標>150，皆已達紅色警示等級，而指標汙染物為臭氧。

環保局長白智榮強調，興達及中火電廠於已於凌晨0時至下午5時啟動降載，而包括台灣菸酒台中酒廠、台灣菸酒烏日啤酒廠、中美和、寶仁土石、中港砂石、巨大混凝土、台灣佳能第一廠、台灣佳能北環新廠、廣獲、優乃克、永豐餘清水廠、中聯資源台中廠及味丹沙鹿第一工廠等13家廠商也配合自主降載。

環保局依台中市空品不良緊急應變措施，通報前30大汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放；由清潔隊啟動洗掃作業通知營建工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵。

此外，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；執行查核重大營建工程及公共工程等；並由各局處通報相關單位發布空品訊息，以利民眾即時防護。

(中時 )