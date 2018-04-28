林宥嘉開唱曝阿公去年過世 老婆丁文琪挺7月孕肚到場支持

2018年04月28日 23:10 中時 許雅淳

丁文琪懷約7個月男寶現身愛相隨。（讀者提供）

林宥嘉在高雄巨蛋舉行「THE GREAT YOGA終極家場」，賣力演唱。(華研國際提供)

林宥嘉的爸爸（左起）、親友、阿嬤到場支持。(華研國際提供)

林宥嘉2018歡慶出道滿10周年，他的「THE GREAT YOGA」世界巡迴演唱會，28日在高雄巨蛋舉辦「終極家場」， 而懷約7個月男寶的老婆丁文琪氣色看起來相當好，挺著大肚愛相隨。他身穿黑白格紋套裝，飆唱〈熱血無賴〉揭開序幕，他說：「高雄的朋友晚安，歡迎大家來到終極旗艦場。」

他並大讚買這場票的觀眾最聰明，因最終場是最好看又最嗨的一場，不過演唱會的精彩還是取決於觀眾的熱情，他大喊：「高雄的觀眾在哪邊？」引起歌迷一陣尖叫，並向歌迷喊話：「大家準備好了嗎？ 準備要迎接地表上最強的『THE GREAT YOGA』現在開始！」昨現場坐滿1萬名觀眾，票房收入粗估2000萬，而林宥嘉的父母親、阿嬤及30人親友團到場應援打氣。

他安可曲演唱〈我夢見你也夢見我〉舞台後方視訊投出丁文琪以及過世的狗狗哈吉的插畫，他在台上放閃，自彈自唱丁文琪的歌曲〈不說〉，精心準備給丁文琪的驚喜，還請插畫家繪出他們的動畫，打趣說：「那首歌我絕對絕對沒有要挑戰原唱，因為原唱在我心中的地位非常崇高，因為我一直都非常喜歡〈不說〉，又跟原唱滿熟的！」

在演唱〈推動搖籃的手〉前，他淚崩透露去年阿公過世，阿公多年前就已認不出親友，但有天阿公竟對他說：「你是林宥嘉，我知道你，你現在大明星，恭喜喔，你娶某了！」那天他非常開心，但阿公不久後就過世了，「原來那是他最後一次跟我聊天」，更永遠不會忘記阿嬤守著阿公躺在病床上的背影。

他唱完〈殘酷月光〉，表示巡迴當中，有非常無聊的梗，「我喝水的時候，歌迷會尖叫」， 但有些唱片公司歌手不知道，他以前有要求歌迷尖叫，所以歌手們第一次來看他的演唱會都有嚇到：「哇靠！雖然長相的確蠻優的，但沒想到他魅力這麼強大。」他打趣說：「廢話！想要有尖叫聲不會明說是不是，我想說今天已經最後一場，偶像待遇還是要來一下 。」他立刻在台上帥氣喝水，引起粉絲尖叫，他說：「很好！這樣叫一下，感覺都來了。」

而林宥嘉在唱〈飛〉時，會場降下許多「愛的紙飛機」，上頭寫著歌詞，但唯獨有5張紅色紙條寫著：「很可惜你這張什麼都沒寫！」他解釋「有5個歌迷比較可憐，拿到什麼都沒寫的紅色的紙飛機，既然這麼可憐，會後就跟我去吃宵夜吧！」承諾先前在臉書貼出的宵夜計畫。

巡迴兩年的「THE GREAT YOGA」世界演唱會，2016年從高雄起跑，跨足美國舊金山、洛杉磯及紐約，最終場唱回高雄，共計31場演出。在高雄舉辦的「終極家場」演唱會砸下1100萬打造高科技舞台硬體，砸60萬製作3套新服裝，還創下他個人最長表演時間，共演唱41首歌曲，演唱會全程逾3小時。

(中時 )