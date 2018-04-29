新手爸媽心裡苦 丁守中：我知道

2018年04月29日 09:00 中時電子報 綜合報導

公托與公幼問題是新手爸媽最關心議題，台北市長參選人丁守中今天在臉書上公布托育政策，主打「一校一公托」。他強調，目前公托與私托學費差距太大，差到一萬元還不只，因此抽不到公托的父母壓力非常大。為解決柯P執政不力而跳票的公托不足問題，丁守中主張，應從活化學校閒置空間著手，如果能一校一公托，同步配合廣設親子館，絕對可以解決很多家長的負擔。

丁守中也指出，台北市學校236所，但受到少子化衝擊，例如過去全盛時期老松國小學生人數高達一萬一千人，現在不到五百人，因此很多閒置教室都沒人使用。只要學校釋放閒置校舍，採用公辦民營或社會企業方式，吸引業者經營，透過收取低廉租金與設備，減低成本，如此就可以比照公托收費標準招生。

丁守中也主張，師資不足的部分，也可以引進流浪教師，經過一定時數訓練課程，證照檢核方式確保品質，導入這些人力。一方面能解決年輕人失業問題，另一放面也能降低家長的負擔。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他也質疑，台北市107年1月二歲至五歲的幼兒總數為118,708人，106學年度公立幼兒園總收托幼兒數為18,722人，換算下來台北市可進公幼人數約為15%。回想三年前柯文哲的白皮書，抨擊郝市府相關政策時，當時公幼比率也約15%，三年多來幾乎「零進步」。

此外，丁守中也表示，除了一校一公托之外，他另一個目標就是大力推展親子館。因為現在台北市一區一親子館，但總是大排長龍，供不應求。未來他會要求要進行都更的建商，由市府給予較高容積獎勵，但建商必須提供低樓層一定場域作為公共空間。這些公共空間就可以拿來做為社區型親子館、照護中心等等，讓三代同堂共融，解決父母親不知該帶小孩去哪的窘境。

(中時電子報)