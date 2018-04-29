《全球星期人物》曾是李奧納多女友 川普名模長媳凡妮莎

2018年04月29日 08:11 中時電子報 李靖棠

嫁入豪門，一直不少年輕女孩的「夢想」，但卻有許多殘酷的事實擺在眼前，提醒大家豪門深似海。不久之前才被媒體證實，現任美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納（Donald Trump Jr.），因為聚少離多、壓垮了自己的名模妻子凡妮莎（Vanessa Trump）13年的婚姻，也讓一向在公眾面前保持低調的凡妮莎，首度成為鎂光燈前的注目嬌點。

現年40歲的凡妮莎，出生於美國紐約，娘家姓為海登（Haydon）。母親邦妮（Bonnie Haydon）是一名模特兒，從小就喜愛替凡妮莎拍照。校園時期一直是網球隊成員的她，曾自曝20歲時，與好萊塢巨星李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）交往過一段時間。畢業於紐約知名私立瑪麗山曼哈頓學院（Marymount Manhattan College）。

小唐納川普的妻子凡妮莎（圖右）與川普的女兒蒂芬妮（圖左）。（圖/美聯社）

Love these ladies! Happy #NationalSistersDay! 👯👯 pic.twitter.com/rRm1yHrHQy — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2017年8月6日

她擁有奧地利、俄羅斯與丹麥三國血統，妹妹凡羅妮卡（Veronika Haydon）也是一名模特。後因參與未來公公川普的電視節目《誰是接班人》（The Apprentice）與相關活動，結識並開始與小唐納川普交往，最終在2005年結為連理。兩人育有5名子女：小唐納三世、凱、克蘿伊、特里斯坦與斯賓塞。

小唐納川普（圖中右）與凡妮莎（圖中左），帶著他們的孩子出席白宮活動。（圖/美聯社）

出席白宮復活節活動的小唐納（圖右）與凡妮莎（圖左）。（圖/美聯社）

原本看似平凡的商業豪門婚姻，卻在公公川普決定投入總統大選後風雲變色。在制度、宣傳和民意支持下，川普順利當選美國總統，讓這個商業豪門一夕間從紐約最知名、搖身成為全球知名的政商家族。相對於十分享受這種感覺的川普家族，個性相對低調寡言的凡妮莎，非常無法適應一夕之間成為全國、甚至全球媒體的關注焦點之一，再加上先前收到莫名白色粉末的恐嚇信件，雖經警方證實無害，但確實嚇到凡妮莎，讓她不得不開始憂慮孩子的安全。

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年6月14日

Proud parents. Chloe did great today in tougher conditions than she's used to. Joined her brothers on the big hill. pic.twitter.com/KWeGg5WNcJ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 2017年2月12日

由川普牽線、結為連理13年、育有5名子女，凡妮莎在訴請離婚後表示，將不會與川普家族爭搶孩子的監護權。本月初出席白宮（White House）復活節（Easter）活動，與夫婿和5名子女一起在草坪上同樂的她，似乎也並未刻意閃躲小唐納的動作，讓外界始終霧裡看花。但總有人看不慣、非得跳出來說兩句，川普前妻伊凡娜（Ivana Trump）就勸媳婦別意氣用事，離開了不見得會找到更好的男人。

(中時電子報)