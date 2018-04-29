火箭軍軍演!？ 大陸華北夜空出現奇異光束

2018年04月29日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國疑似進行反導測試，北方大部分地區27日晚可見！

大陸華北地區27日晚上多地夜空出現奇異光束，北京夜空奇異光束高度8000公尺，像巨大的飛行手電。河北網友也表示看到同類光源，指剛看見時顏色鮮亮，過一會色彩暗淡。隨後網友稱，這道光束還出現在南京、呼和浩特、太原、天津、青島上空，引發洲際導彈試射或反導武器測試臆測。

航空專家王亞男表示，他在北科大校園中看到了這束巨大的光源。在檢視相關視頻之後得出結論是人造的飛行器，是火箭或者導彈。因為飛行高度非常高，很可能在臨近空間，大氣層之外，飛行速度很快。

王亞男說，結合之前觀測美國導彈試驗觀測記錄看軌跡很相似，聯繫到整個相對完整的視頻，結論是人造飛行器，而且不是飛機，因為尾部有噴射物，是利用反沖原理工作的飛行器，應該是火箭和導彈。對於該飛行器的位置，是否在太原衛星發射中心，王亞男認為方位很難確定，而且如果是某種試驗性質的導彈武器可能還會做飛行軌蹟的變化。

中國大陸導彈技術專家、核戰略專家楊承軍則表示，大型火箭具備滑翔和變軌技術，但這種滑翔和變軌技術是長距離的和緩慢的，但從照片和視頻看這道飛行物的角度很小，拐彎很急，很靈活，因此不可能是大型飛行物。楊承軍認定這種飛行軌跡不是導彈發射，導彈發射有火焰噴色，火焰噴射是有方向的，而不是拐著彎的。他認為很可能是小型火箭，或帶有動力的小衛星或者其它用於科學探測的小衛星。

(中時電子報)