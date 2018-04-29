不斷更新》敬鵬平鎮廠大火 4消防員殉職 1傷2命危

平鎮工業區一電子工廠28日晚間發生大火，警消正灌救中。（賴佑維攝）

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敬鵬工業公司平鎮廠28日發生火警，急救人員將命危的消防員送醫急救。（范揚光攝）
敬鵬工業公司平鎮三廠28日發生火警，不幸造成消防隊員重大傷亡。（范揚光攝）
其他在場值勤的消防員得知不幸消息後不禁面色凝重。（范揚光攝）
工廠火警火勢延燒至早上還無法撲滅。（范揚光攝）
桃園市長鄭文燦心情沉重地到場關切。（范揚光攝）
平鎮工業區工廠大火 七名消防員失聯（中天新聞）
現知呂宗郁已在29日凌晨1點被救出送醫。（楊宗灝攝）
火場中有發現另一名消防員，但呈現昏迷跡象，仍在盡全力脫困中。（楊宗灝攝）
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(07：24 更新消防員傷亡人數)桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路板工廠，28日晚上9時許發生大火，共有7名消防受困失聯，截至目前最新統計，7名失聯消防員都已尋獲，林尉熙(平鎮分隊隊員)使用葉克膜、呂宗郁(平鎮分隊隊員)意識清醒生命跡象穩定，預防性插管；林伯庭(山峰分隊隊員)、游博瑜(山峰分隊隊員)、李翰霖(平鎮分隊小隊長)、游曜陽(埔心分隊小隊長)OHCA分別送醫急救，仍宣告不治；余佳昇(山峰分隊隊員)OHCA；另2名移工已尋獲1人OHCA送醫，另有1人已被燒成焦屍。

在搜救過程中，另有一名復旦分隊救護隊員李崗鴻遭火場硫酸液體波及，兩腳受傷，已緊急送怡仁醫院治療。

根據桃園市政府消防局通報指出，28日晚間9時26分接獲民眾報案，指桃園市平鎮區工業二路17號敬鵬工業工廠發生火災，現場為5層樓水泥建築。

該工廠內堆放大量易燃原料，火勢迅速蔓延整棟5層樓建物，現場不時傳出爆炸聲響。目擊者驚呼，「火燒得很大，實在太恐怖了，火舌吞噬整間工廠，從沒看過這麼大的火警！」

據悉，敬鵬工業公司成立於1979年，為專業的印刷電路板製造廠、股票上市公司，2017年營收236.46億元，汽車板比重占整體營收達75％，消費性電子應用占10％。

(中時電子報)

桃園平鎮工業區大火　7消防、1員… 桃園火警 2 外籍移工1死1無生命…

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