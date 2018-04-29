4月29日三報頭條要聞

2018年04月29日 07:27 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

中選會主委陳英鈐日前接受廣播專訪時表示，年底可能逾10個公投案綁大選，九合一選舉最多5張票，加上公投案每案1張票，總計將超過15張，民眾領票時會破天荒「領到一大疊」。地方人士與各地選委會憂心，屆時不但選務工作大亂、投開票作業時間破紀錄，偏鄉可能找不到選務人員。

教育部以台大遴選委員會委員與被推薦人管中閔有「經濟法律上重大利益未迴避」為由，要求重新遴選，台大出身的台北市長柯文哲也看不下去，直言自己也不願意批評民進黨，以台大教授身分來看，「這嚴重侵犯大學自主，不知道哪個白癡決定這政策？」新北市長朱立倫也批評，這是大學自主的大倒退，對台灣大學有很大的傷害。

教育部長吳茂昆昨日赴中央大學參加全大運開幕式，強調「拔管」是因為管中閔的確有適法性問題，台大的代理校長就是校長，背後也有教育部百分之百的支持。

◎工商時報

台股近期回檔，三大法人多站在賣方，自本月20日來一路賣超累計達609億，惟包括遠東新、開發金等12檔個股卻獲法人逆勢買超，且連續買超天數從7～23天不等，累計買超最高破20萬張，這些法人逆勢加碼股代表基本面堅實，不只短線相對抗跌，未來也可望領軍反攻。

財經媒體MarketWatch報導，近來股價慘摔的蘋果公司將在周二盤後發布會計年度第2季（迄3月底）業績，市場認為，該財報有5大重點可供觀察，分別為iPhone X的需求情況、服務營收、手機平均售價、資本回饋計畫與在大陸市場業務表現等。

中美貿易談判本周即將在北京登場，美國卻在27日發布特別301報告，針對智慧財產權把中國再度列入「重點觀察國家」名單。美國在談判前夕再度拉升緊張氣氛，也為本周雙方會談平添變數。

◎旺報

兩韓「文金會」融冰後，學者擔心台海可能成為下一個亞洲新的「軍事熱點」。前國安局副祕書長、台大政治系兼任教授楊永明認為，半島局面轉變，美國總統川普去年一整年對北韓在軍事與經濟的「強制外交」發揮功效，可能會讓北京在兩岸問題上效法。

當全世界都把目光聚焦在朝鮮半島，其實大陸周邊外交策略正隱隱發力。從北向南，中朝關係回溫；李克強將訪日；菲南海立場轉向北京；莫迪飛武漢會習，大陸一步步收拾與鄰邦的關係，好騰出手來，面對台海一側還高舉台獨、推行去中國化的蔡政府。

兩韓「文金會」融冰，政大外交系教授劉德海認為，是北韓採取「2K破G2」策略奏效，讓「小國也可以翻轉」。一開始美中聯手制裁北韓，金正恩面對前所未有壓力，因此選擇南韓，只有當兩韓是真正主人公時，才能破解中美壓制，連日本都被邊緣化；輔大日文系教授何思慎也指出，這次兩韓會談裡，日本是受傷最大的一方，未來四方會談沒有俄日，安倍接下來的外交策略恐「處處受制於人」。

(中時電子報)