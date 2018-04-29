教部拔管 網揭民進黨2020將迎來選舉慘況是...

2018年04月29日 07:58 中時電子報 謝雅柔

教育部日前以台大校長遴選程序有適法疑慮為由，駁回準校長管中閔遴選案，確定「拔管」。對此，網友直言「拔管事件真的讓我考慮2020投國民黨了」，該網友的精闢分析也讓網友大讚中肯。

教育部日前以台灣大學遴選委員會委員和被推薦人管中閔有「經濟法律上重大利益未迴避」為由，要求重新回到初審階段，做出「拔管」決定。對此，管中閔昨在臉書回應，強調「我們必將贏回大學自治」，不因龐大壓力而放棄擔任台大校長。也有台大學生在校園內綁上黃布條，表達反對教育部政治干預校園自主的決心。

有網友在PTT發表「拔管事件真的讓我考慮2020投國民黨了」一文，引來許多網友回應。

該網友指出，之前民進黨各式各樣政策髮夾彎，也只是讓他覺得2020讓死忠藍綠支持者自己玩去，最近資進黨議員立委各種荒腔走板的行為，只是讓他產生不想投或者轉投給第三勢力的想法。然而，對於教育部日前決定「拔管」一事，該網友說讓他第一次產生投給國民黨來抵制民進黨的念頭，他說感覺自己一路辛苦支持的同伴逐漸變成一隻怪獸，當初說服自己泛藍朋友投民進黨就是用如果不給他們一次教訓他們怎麼會改，「今天我對我朋友說的話 一直迴盪在我腦裡，只是立場完全相反過來...」。

對此，網友則回應表示「同感 已經不該如何是好」、「姑且我現在也是考慮投K黨的一人，不過當初2014和2016我是真的打死不想投給K黨的」、「到底是什麼力量 可以讓蔡背負這臭名也要拔管?」、「民進黨2008也吃過教訓了啊 檢討完發現餓八年要多吃點」、「檢討的結果是要多吃一點，寧做飽死鬼 不做餓死鬼」、「就投KMT啊，如果到時候KMT不長進，就再換掉」、「當初小英真的給年輕人一股新希望，結果現在台上的人每天幹話照三餐講，拔管真的弄的很爛…」、「我覺得問題是一黨獨大，無法有效監控」、「這真的是太誇張了 KMT還不敢違法和至少服貿沒有硬幹 DPP根本就是在當皇帝了 完全無視法律」。

(中時電子報)