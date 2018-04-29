Live》陳偉殷戰洛磯5.1局失1分 有望奪首勝

陳偉殷復出對決洛磯。(美聯社)

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中時電子報

(08:44更新)熟悉的馬林魚54號身影走上投手丘，陳偉殷終於回來了！他今(29日)重返大聯盟對決洛磯，前5局威風八面，6上遭布萊克蒙(Charlie Blackmon)轟陽春炮失1分，未投完6局帶著勝投資格退場，最快球速投到92.5英里(約149公里)，7局打完，馬林魚暫4比1領先。

陳偉殷受左手肘傷勢影響，開季並未在大聯盟；他在小聯盟1A投完2場復健賽，共投7.2局僅失1分，三振保送比為11:1。日前美國媒體跟大聯盟官網皆指出，陳偉殷將在本周日先發戰洛磯，但馬林魚總練麥汀利(Don Mattingly)直到昨天都未證實消息，讓人是霧裡看花。

藏到最後一刻，馬林魚今天凌晨才證實陳偉殷先發的消息。陳偉殷相隔218天，再度先發上場，第1球就催出92.5英里速球，1上雖投出觸身球，但K掉洛磯3名強打布萊克蒙、艾瑞納多(Nolan Arenado)和史多瑞(Trevor Story)解危，展現好狀況。

陳偉殷2上演出三上三下，3上雖被該局首名打者瓦萊卡(Pat Valaika)敲二壘打，本場比賽首度被攻占得點圈，但他臨危不亂，連抓3個出局數，將跑者凍結在三壘下莊。馬林魚打線也給他火力相挺，普拉多(Martin Prado)1下和3下把握壘上有人得分契機，替球隊打進2分。

洛磯4上進到第二輪進攻，陳偉殷雖送出2次保送，再度被攻上得點圈，不過關鍵時刻，用1球就讓洛磯6棒帕拉(Gerardo Parra)打出雙殺打，安然度過亂流。馬林魚則在4下再度發動攻勢，1出局一二壘有人時，靠狄崔(Derek Dietrich)適時安打，再添得第3分。

陳偉殷5上面對後段棒次，輕鬆的用7球就安全下莊，取得勝投資格；他前5局只用60球，其中有38球是好球，用球數相當精簡。不過到6上，陳偉殷紅中偏低速球被布萊克蒙掌握住，挨了一記右外野陽春炮，隨後又讓2棒戴斯蒙(Ian Desmond)揮出二壘打。

此時馬林魚教練團喊出暫停，陳偉殷稍做喘息後，雖解決下一棒艾瑞納多，但被史多瑞揮出安打；面臨一三壘有人危機，麥總親自走上投手丘，將陳偉殷換下場休息。總計陳偉殷本季初登板，投5.1局被打4安、失1分，用68球有43顆好球，另有2保送、3K。

雙方僅差2分，只要壘上2名跑者沒回來，陳偉殷就能取得勝投資格。馬林魚換上衛特格林(Nick Wittgren)救火，他也不負眾望，先K掉艾恩內塔(Chris Iannetta)，再讓帕拉打出右外野飛球，力保不失。

陳偉殷前個半局挨轟，馬林魚打線馬上替他討回來；7下洛磯換上曾效力馬林魚的鄧恩(Mike Dunn)中繼，擔任該局首名打者的狄崔，一棒轟出右外野陽春炮，使得兩隊分差又回到3分。

(中時電子報)

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