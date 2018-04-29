蟑螂飛進安全帽害騎士撞車 違停車主賠238萬

2018年04月29日 08:42 中時 陳志賢

駱姓男子騎車時有蟑螂飛進安全帽，緊急靠邊停車，卻撞上路邊違停的楊姓男子汽車，導致下巴骨折等傷害，提告求償；台北地院認楊男應負七成責任，判楊男賠償238萬多元，全案可上訴。

判決指出，駱姓機車騎士表示，2015年7月21日凌晨騎車行經台北市某路段時，突然有蟑螂飛進安全帽鏡片內，欲緊急靠邊停車時，卻撞上楊男路邊違停的汽車，造成下巴骨開放性骨折等傷勢。

駱男主張，楊男將車輛停放在劃有紅線的路段，又沒有緊靠路邊，應負過失傷害侵權責任，因此請求楊男賠償機車修理費、醫療費、牙科手術費、看護費、精神慰撫金、勞動能力減損等費用共467萬多元。

楊男抗辯指出，案發時為晚上12時，車道上幾無其他車輛行駛，顯無因違規停放車輛致原告閃避不及的問題，可見原告超速行駛並顯有未注意車前狀況的過失，應可過失相抵。

楊男主張，案件發生後，積極配合報警及就醫相關事宜，未曾逃避責任，也先賠償原告50萬元供醫療使用等。

法官依據台北市警察局交通大隊交通事故初步分析研判表中，認定駱男有未注意車前狀況，因而認為駱應負擔三成過失責任，計算後判楊男應賠償238萬多元。

刑事部分，台北地院已依過失傷害罪，判處楊男拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。

(中時 )