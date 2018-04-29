NBA》睜眼說瞎話？雷霆主帥：安森尼本季很棒

安森尼明顯是雷霆三巨頭當中，最不適合繼續留下的球星。(美聯社)

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中時電子報

隨著雷霆止步季後賽首輪，證明「三巨頭」韋斯布魯克、保羅喬治與安森尼並未如同預期般強大，特別是「甜瓜」安森尼，不過雷霆總教練多諾瓦仍在29日表示，不能光從兩場季後賽來看安森尼，「我認為安森尼本季表現很棒！」

「安森尼來到雷霆做了很棒的事情，最重要的是他改變擅打位置，從小前鋒變大前鋒，他需要扮演新角色，且努力適應，」多諾瓦表示，「我不想用徹底改造這個字眼，畢竟在他生涯大部分時間沒打過這個位置，他必須做出犧牲。」

可是多諾瓦的說法擺明睜眼說瞎話，因為安森尼過去經常打到大前鋒位置，無論是在尼克或金塊時間，安森尼的問題出在他成為球隊第3進攻選擇，加上防守經常成為對方打點目標，才讓造成末節時常呆坐板凳的無奈窘境。

多諾瓦的調度方式，更讓安森尼本季無所適從，可是面臨雷霆首輪就告淘汰的現實，多諾瓦想要保住飯碗，當然必須說出這些不符事實的話，「我還沒有想過能否繼續執教這支球隊，只專注在幫助這支球隊變得更好。」多諾瓦說。

安森尼則繼續堅持自己不當替補，「我不會犧牲自己擔任替補角色，我只專注在剩下的職業生涯想要什麼。大家應該都知道，也看到我已經犧牲了一切，這是我必須認真考慮的事，我的油箱內還有很多油，我還能做不少事。」

(中時電子報)

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