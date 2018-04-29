拔管波及政大遴選 教授嘆：誰還來選大學校長

政大現正進行校長遴選作業，教育部拔管已對其造成影響。圖為政大校門口。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

台大校長管中閔人事案被駁回，已產生令人擔憂的後座力！目前已組成校長遴選委會員的政大首當其衝，已感受到所謂的寒蟬效應。政大教育系教授周祝瑛和不願具名的學者表示，政大校長遴選從上一任擠爆，到這一任門可羅雀，在政治力介入之下，「誰還要來選大學校長？」

政大於今年1月5日選出18位校長遴選委員會委員，3月8日開始徵求校長參選人公告及參選人資料表。由於相關遴選作業時程進行，與台大管中閔人事案函送教育部進展重疊，其產生的影響不可小覷。

聯合報報導，周祝瑛長期關注教育事務，對於管案也多次發表個人見解，她表示，拔管之後政府已無法自圓其說，他們的雙重標準已處處可見。管中閔擔任獨董，陽明校長郭旭崧、教育部部長吳茂昆的爭議，還有多位現任沒被拔除校長職務的校長，這些所謂的遴選利益迴避問題，都是最初缺乏規範而因卡管後出現討論。

周祝瑛說，政大目前新校長遴選的報名人數，從上一任擠爆，參加者眾，到這一次門可羅雀的冷落，就可以知道拔管的政治正確影響所產生的寒蟬效應，「誰還要來選大學校長?」

中研院院士、成功大學前校長賴明詔也說，教育部介入校長遴選此例一開，有心人、有理念的人將不願意參選或擔任校長，以後大學校長遴選難免受影響。

(中時電子報)

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