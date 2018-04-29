政壇如江湖 鈕則勳神解各黨人物「獨門武功」

2018年04月29日 09:11 中時電子報 黃以謙

台灣政壇每天都有爆點，精采程度不下武俠小說，可以說每位政治人物都有自己的絕活。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳以金庸筆下各式武功「神比喻」，讓人感嘆，真是戲如人生！

鈕則勳近期在粉絲頁以「政治武林高手的絕世武功」為題，剖析政壇代表人物的行為模式，點出蔡英文、陳菊、賴清德、柯文哲與吳敦義等人現在到底在想什麼？

首先，「武林盟主」當然是總統蔡英文，專屬武功是張無忌的「乾坤大挪移」。為何這麼說？因為她幾個月前調賴清德任閣揆，日前又把陳菊調總統府秘書長，更為了求新北市勝選，徵召「電火球」蘇貞昌參選，並為他清除所有障礙。一切都是為了累積能量，並號召勤王。

第二位是「花媽」陳菊，練的是蓋世武功「葵花寶典」，因為她的政治能量媲美東方不敗，不僅蔡英文要求她到身邊幫忙，連蘇貞昌要出馬競選，也要拜託她擔任競選總部主委。

第三位是行政院長賴清德，練的是「蝦蟆功」，簡單來說就是「膨風」。他不斷宣稱自己是「台獨政治工作者」，但是遭到各界打臉，又改口說台灣是主權獨立的國家，沒有必要宣布台獨。那麼試問，他到底是在工作個啥東西？說到底還是想取小英而代之。

第四位是台北市長柯文哲，練的是「吸星大法」。柯P雖然在政壇上屢遭藍綠陣營圍攻，但是他把所有人的攻擊能量通通吸收，變得更強大。

最後是國民黨主席吳敦義，練的是武當派的「龜息大法」，因為他大部份的時間都不動作。當然，這符合國民黨現今特色，藍營面臨民進黨不斷進逼，總是以「不動」回應，也絲毫沒有主導議題的能量，吳敦義可以被稱做是「不動明王」了！

(中時電子報)