空品亮紅燈！台中啟動一級應變 中火配合降載

台中火力電廠配合市府啟動一級應變，29日凌晨0點至上午7點配合降載，降載量共計920MW。（黃國峰攝）

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台灣中部因位於背風面空品不佳，台中市府啟動一級應變。（盧金足攝）

台灣中部29日受吹東風且位於背風面影響，清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，從苗栗、台中、南投、彰化等地皆有空品測站，達對所有族群不健康的「紅色警示」程度，此波影響預估將持續至5月2、3日，市府啟動一級應變，通報大型汙染源配合減排加強巡查，台中火力發電廠29日凌晨0點至上午7點配合降載。

市府環保局表示，中部因位處中央山脈背風區、風速偏弱不利汙染物擴散，加上前一日各類空氣汙染物的累積，導致29日上午8時從苗栗、台中、南投、彰化等地皆有空品測站達「紅色警示」程度。

預估5月2日、3日起受鋒面及東北風影響，將轉為短暫雨天氣型態，空氣品質可望好轉，西半部空氣品質為「普通」至「橘色提醒」等級。

環保局長白智榮表示，持續監控空品狀況，並啟動預警一級應變，通報大型汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放，台中電廠也通知於凌晨0點至上午7點配合降載，包含歲(檢)修550MW(G7)與非歲(檢)修370MW(G1)，降載量共計920MW。

環保局通知營建工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；加強制高點巡查，以稽查露天燃燒行為，執行河川揚塵巡查、河川環境清理、查核裸露地、查核餐飲業防制設備操作、查核重大營建工程、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導。

台灣空氣品質受地形、氣候條件影響很大，這波空品不良時間較長，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，必要時應戴上口罩，也提醒隨時注意空氣品質況。

(中時 )

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