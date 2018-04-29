台中花博豐原葫蘆墩園區打造浪漫「花廊道」

2018年04月29日 09:43 中時 盧金足

豐原葫蘆墩園區藤蔓廊道，水利局在一年前就已經在苗圃開始育苗，花架上綻放出紫色的花朵。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花博將於11月3日開幕，市府在豐原的葫蘆墩園區內，分別打造全長213公尺的「花廊道」與約30公尺的「藤蔓隧道」；其中「花廊道」以多元色彩植栽及攀爬植物，營造繽紛浪漫氣息，而「藤蔓隧道」則種植諧音為「許願藤」的錫葉藤，讓遊客走進紫色花海中，感受幸福的滋味，並許下心中的願望。

花博將在豐原、后里、外埔三地同步登場。建設局將在豐原的葫蘆墩園區打造全長213公尺的「花廊道」，採用部分開放配合包覆式設計，流線似的花卉植栽包覆，綠牆配合視覺色彩規劃，營造遊客穿梭漫漫廊道之中，感受被浪漫及幸福的空間氛圍圍繞。

花廊道不只白天美麗，在夜晚時分，透過燈光映照半包覆式的花廊道，讓紫色系為主的多元植栽及攀爬植物，在沿著包覆式花架廊道延伸，非常繽紛浪漫，讓漫步其中的遊客，都能感受百花為大家的祝福。

水利局以錫葉藤，打造全長約30公尺的浪漫「藤蔓隧道」，為讓錫葉藤能在花博期間長滿花架，水利局在一年前就已經在苗圃開始育苗，目前已將2公尺高的錫葉藤，移植到園區的花架上且綻放出紫色的花朵，日前國際園藝生產者協會會長Bernard Oosterom視察園區時，還特別停下腳步欣賞。

水利局表示，錫葉藤在盛產錫器的馬來西亞，當地人會使用錫葉藤的葉片打磨錫器，使之光滑發亮因此得名，而取其諧音故也有「許願藤」的美名，且其紫色花卉集體綻放時，更是美不勝收，而遊客走進紫色的花海中，不僅能感受幸福的滋味，也可以許下心中的願望。

(中時 )