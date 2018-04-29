敬鵬大火7勇消5殉職 鄭文燦：安全是出勤第一守則

2018年04月29日 10:08 中時 葉臻 、中時電子報／ 楊馨 、中時電子報／

桃園市長鄭文燦（左）主持工作會議前，與全體市府人員為殉職勇消默哀1分鐘。（葉臻攝）

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路板工廠，28日晚上9點發生大火，期間發生4度爆炸，造成7名消防人員受困，雖然7人陸續被救出，仍有5位確認身亡，桃園市長鄭文燦徹夜在現場關注情勢，29日一早主持工作會議，要求消防局公開、透明的調查意外原因，也要未來消防人員以安全作為出勤最高守則。

敬鵬工廠大火造成桃園市7名消防人員傷亡，消防局表示，此次出勤是由埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖帶隊，由於發現有2名員工受困，進入救援，但因火勢猛烈，大隊指揮官到場後根據現場火勢、有強酸強鹼等高度危險狀況，研判人員必須撤出，呼叫無線電後有獲得小隊長收到的回應，然而後來發生4次爆炸，2隊人馬都失聯。

消防局表示，7名消防人員陸續被救出，僅有平鎮分隊隊員呂宗郁因為沒有被大型機具壓到，被救出時仍有意識，目前在醫院施以預防性插管，山峰分隊隊員林伯庭、游博瑜、余佳昇翰2位小隊長經過搶救仍宣告不治，平鎮分隊隊員林尉熙則裝葉克膜，與死神拔河中。

鄭文燦表示，救災是消防人員的天職，英勇也是消防人員的本色，但沒有比安全更高的守則，希望消防局盡全力公開、透明的調查，如何避免意外、降低風險，環保局也要針對這次火災釋放出的毒物進行檢測，並對平鎮工業區提出稽查、復原的方案，勞動局也要了解敬鵬的職安是否有問題，民政局、衛生局和消防局也要完善後續，包括醫療、撫卹、治喪等事宜。

鄭文燦強調所有的弟兄都是家人，希望大家能以將心比心的方式看待，事發後他也與消防局長胡英達探視每位家屬，未來希望消防局檢討教育訓練和火場經驗是否有不足，就算是意外，也要降低發生的可能。

(中時 )