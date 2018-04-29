馬英九幫背上簽名 經典幽默逗樂9旬老翁

2018年04月29日 10:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

馬英九在老先生背上寫「盡忠報國」四個大字，成為經典。（翻攝自中評社）

前總統馬英九人氣大爆發，所到之處總是萬頭攢動。他昨（28）日參加桃園石門小學百年慶，熱情民眾表現超乎想像。一位90老翁要求背上寫字「盡忠報國」，馬英九留下「北宋岳母撰」、「民國馬英九書」大展馬氏幽默，逗樂現場馬迷。

馬英九表示，60年前他隨母親從台北到龍潭，成為石門國小校友，是因母親秦厚修曾任職石門水庫建設委員會的關係。他當天來到母校，民眾爭相索取簽名，能夠跟他拍照更是超級開心。

中評社報導，不少人拍照不過癮，乾脆把自己身邊任何物品，筆記本、手機殼、手機套等物拿出，央求馬英九親筆簽名，現場手機不管哪種廠牌，最後都成了「馬英九簽名專用款」。也有人請他在自己衣服寫字，衣服袖子或任何角落都好。

馬英九魅力無法擋，不只風靡女性或年輕人，老人家也很呷意他。石門國小會計主任雖行動不便，仍拄撐柺杖求字，馬英九在背上寫了「福智圓滿」四字，讓他如獲至寶。另一位90歲老伯伯當日生日，也要求背上寫字。由於背上不好書寫，馬英九總共花3分鐘時間，一筆一劃寫下「盡忠報國」四字，旁邊特別附註「北宋岳母撰」、「民國馬英九書」，底下寫了「九十大壽，生日快樂」，成為老人家最棒的生日禮物。

(中時電子報)