開始吃素直到選上台北市長？網友8字送姚文智

2018年04月29日 10:59 中時電子報 謝雅柔

有意爭取民進黨提名台北市長的立委姚文智，曾發下豪語，若他參選成績第3名，「我永永久久退出政治」。此外，姚在舉辦「422機蛋大遊行」前，曾到廟宇發下宏願表示，若遊行順利就要一路吃素，直到當選台北市長。對此，網友則諷刺表示「想終身吃素就說嘛」。

姚文智日前在政論節目上發下豪語，若與現任市長柯文哲、藍營對手丁守中3人角逐市長，不幸選成第三名，「我辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈！」然而，因民進黨前輩謝長廷、蘇貞昌過去也都曾說過要「退出政壇」，最後卻仍活躍在政治圈，網友對於姚文智的言論並不以為然。對此，姚文智則說「那就想辦法讓我被提名，想辦法把我弄成第三名，我一定照做」。

此外，據《自由時報》報導，姚文智日前舉辦「422機蛋大遊行」，在遊行前被柯文哲說人少，又被爆有走路工，姚說很擔心沒有人來，決定到廟裏拜拜，祈求神明保佑。姚到行天宮、龍山寺、保安宮祈求遊行平安順利。此外，姚在跟神明祝禱同時，也發下宏願說若遊行順利，就要一路吃素，一直到當選台北市長。

對此，網友則嘲諷表示表示「願意終身茹素，心智真的堅定」、「想終身吃素就說嘛 何必呢」、「看來要一輩子吃素了」、「這輩子不用吃葷了」、「其實我認為不論是退出政壇還是吃素這種情緒勒索早就沒人買單了」、「 解除條件是選上台北市長喔，選上的機率？」、「退出政壇? 吃素 who care?」、「吃素好事啊，不過不要吃太多加工品喔」。

(中時電子報)