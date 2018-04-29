狂釋善意！金正恩5月關閉核試場 還要統一兩韓時區

2018年04月29日 11:03 中時電子報 蔡萱

北韓最高領導人金正恩從今年年初開始積極在向外界釋出善意，也促成了日前眾所矚目的「文金會」，兩方都表示將致力維持朝鮮半島的和平。青瓦臺也在今日表示，北韓表示將在下個月關閉境內北部的豐溪里核試場。

南韓總統文在寅的發言人尹永燦（Yoon Young-chan）直播中表示：「金正恩在兩韓峰會期間表示，會在5月關閉豐溪里核試場」，而且還會邀外國專家以及記者到北韓關看核試場的關閉。

尹永燦還透露金正恩對此表示，「有人可能會認為我們是關閉了已經停止使用的核設施，但事實上你會看到我們還有比現有隧道還要更大的2條新隧道，而且它們狀況十分良好」。

金正恩也說：「人們會知道我不是那種會向南韓、太平洋或是美國射核彈的人，如果我們時常和美國建立互信，且美國保證將結束戰爭以及不侵略北韓的話，那我們為什麼要還留著核彈且生活在困苦的條件下呢？」，還說自己不會「重複韓戰的痛苦歷史」以及要避免「任何意外軍事對抗的發生」。

另外，金正恩還釋出善意要統一兩韓的時區，「我覺得很難過看到有兩種時鐘掛在和平之家」，也說：「既然我們是改變使用時區的那一方，那我們會回復到原本使用的時區」。目前北韓所使用的時區比南韓晚半個小時。

在這次金正恩公布確切關閉核試場的日程前，已經在上個月就提出了這個提議。北韓曾在豐里溪核試場從2006年10月開始進行了6次核試，之後分別是2009年5月、2013年2月、 2016年1月和9月，以及最近期是在2017年9月進行了核試。

(中時電子報)