MLB》又想玩了？光芒克紅襪拉出八連勝

費爾茲(左起2)轟全壘打後，和隊友開心擊掌慶賀。(美聯社)

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中時電子報

光芒今年季前大清倉，一大票主力通通被送走，簡直像提前宣告不玩了，但他們近期可是打出不錯的氣勢，今(29日)撂倒自家養起來的普萊斯(David Price)，靠著4轟強勢以12比6扳倒現堪稱美聯最強球隊的紅襪，拉出一波八連勝，如今只要再贏1場，就能重返五成勝率。

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此役比賽前段，雙方互拚打擊，打完5局5比5戰平。光芒先發奇利諾斯(Yonny Chirinos)僅投2局，失3分下班；接替的亞布勞(Ryan Yarbrough)也投得跌撞，連3局失掉分數；帳面上看來，儘管普萊斯前5局丟5分，紅襪各方面也看起來占有優勢。

然而，紅襪攻勢自6局起，遭光芒投手群壓制，1分未得；反倒是紅襪，在普萊斯投5.2局退場後，仍沒止住失分，局局被被光芒攻得分數；打完8局，光芒已取得3分領先。最後9上，光芒小將費爾茲(Johnny Fields)轟出3分炮，讓雙方差距擴大到7分，等同宣判紅襪的死刑。

光芒此役共9個半局進攻，僅2個半局沒分數進帳，得分效率相當高，憑藉兇猛火力強壓紅襪奪勝。光芒撂倒難纏的紅襪、延續連勝，總教練凱許(Kevin Cash)肯定球員表現，「我們先前打得有些無力，但當球隊在連勝時，不少事情都能隨自己所想的發展，今晚就是如此。」

(中時電子報)

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