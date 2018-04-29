MLB》胡智為再登大聯盟 明有望對決林子偉

胡智為再度登上大聯盟，有機會對決林子偉。(美聯社)

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中時電子報

效力光芒的胡智為，再度獲得重返大聯盟的機會，光芒今(29日)以12比6擊敗紅襪，但因先發投手僅投2局，動用多達4名中繼投手才贏下比賽，賽後球團將胡智為升上大聯盟，他飛往休士頓跟球隊會合，預計先擔任中繼投手。

24歲的胡智為今年在3A開季，曾於美國時間4月16日上大聯盟，登板1場投2.2局挨一轟失3分，自責分率10.13，賽後就被下放3A。在那之後，胡智為僅在3A先發過1場，該役投4局無失分；他原訂今天要再先發登板，不過因被叫上大聯盟作罷。

光芒拉上胡智為，其中一個原因，是為緩解牛棚壓力；他們今天對紅襪，啟用4名牛棚投手，首任中繼亞布勞(Ryan Yarbrough)投了4局，明天再登板的可能性應該不高。胡智為此次上來，角色應該仍定位為長中繼，屆時若登板，有機會和效力紅襪的林子偉交鋒。

光芒要讓胡智為上來，還未宣布會把誰下放，《SB Nation》羅素(Daniel Russell)預測，可能會是亞布勞，抑或今天轟出3分炮的費爾茲(Johnny Fields。無論被下放的是誰，都得經過10天才能再回大聯盟。

(中時電子報)

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