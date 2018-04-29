3000人廣場做瑜珈 創金氏世界紀錄

2018年04月29日 12:13 中時 洪凱音

持續關注健康及弱勢孩童議題的全球人壽，結合公益、瑜珈及金氏世界紀錄等3大元素，昨日邀請愛運動、做公益的民眾，揪親人好友近3000人於中正紀念堂廣場參加「因為愛‧萬人瑜珈」活動，現場近3000人齊心合力成功挑戰「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄，並捐出20萬元的部分報名費給忠義基金會，幫助失依兒童成長。

全球人壽董事林文惠出席活動時表示，全球人壽秉持「因為愛、責任在」的品牌精神，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任，這次更結合運動、公益及金氏世界紀錄等3大元素，締造「愛」的金氏世界紀錄，凝聚的愛與公益捐款，讓失依兒感受到溫暖與愛，得以幸福成長。

近3000人齊聚中正紀念堂廣場，路過民眾感受到滿滿的愛心，還有路過的外國朋友、民眾現場報名，用行動響應用瑜珈做公益，並參與締造金氏世界紀錄的過程。

林文惠進一步指出，現代人常常工作家庭兩頭燒，瑜珈對身體而言是很好的紓壓方式，可由內而外的放鬆，讓忙碌的民眾透過簡單的方式，就能多愛自己一點，「愛護健康，也是對家人的責任」；同樣地，我們也鼓勵同仁多多報名共襄盛舉，協助同仁做好健康管理，打造有口皆碑的運動企業，持續朝「以人為本，幸福企業」的目標邁進。

愛心大使劉真及知名的瑜珈教練Annie共同帶領全球人壽主管及現場民眾齊做弓箭步，體驗瑜珈放鬆身心靈的樂趣；在金氏世界紀錄鑑定官以及團隊的確認下，上午11點確定「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄挑戰成功。

劉真第1次參與挑戰金氏世界紀錄，她說：「能夠與大家一起將世界紀錄留在台灣，看著挑戰成功那一刻全場歡聲雷動，彼此擁抱鼓勵，是最美好的回憶了。」首次挑戰帶領萬人瑜珈的Annie教練則透露，這次帶領萬人瑜珈是教練生涯中不可思議的挑戰，希望讓大家透過這次活動，能敞開瑜珈的大門，替生活增添色彩，把愛帶給身邊的人。

(中時 )