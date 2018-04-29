出身警消世家 李翰霖殉職被抬出 兄長、妻子淚眼潰堤

2018年04月29日 11:54 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 甘嘉雯 、中國時報記者/

不幸殉職的桃園市消防局平鎮消防分隊小隊長李翰霖出身警消世家，他的兄長是第三大隊組長李龍潭，29日晚間一聽到小弟受困，即使休假也趕赴現場，當李翰霖救出時無生命跡象，與弟弟妻子傷痛欲絕，他說，親朋好友都是受他影響加入警消，但火場險惡難料，「大家真的會怕」。

「消防人員進去火場，遇到2樓坍方，上面重機從天花板瞬間掉下來，把他們壓住」，火場經驗豐富的李龍潭，對於敬鵬這場火警也覺得畏懼，「火場最讓人害怕的是鐵皮屋，但這場火警的爆炸坍塌，從未發生過！」

李龍潭與李翰霖兄弟是雲林人，父親是消防隊員退休，他說，因為老家就位在消防隊的附近，生活從小就在消防隊幫忙轉警報器、救火、掃地中度過，「弟弟、親朋好友、堂兄弟姊妹等加入警消行列，都是我鼓勵他們加入...」難掩悲傷啜泣，甚至自責。

44歲的李翰霖警專第11期畢業，李龍潭說，翰霖之前通過警大特考，原本很開心明年要進警大受訓後可望升等，沒想到卻成遺憾，他兒子下個月要考警專，父親卻遇到這種事，恐怕都會受到影響。

李龍潭說，原本家人要提前先慶祝母親節，不過媽媽因為跌倒，腳30日要開刀，兄弟排定輪流幫忙照顧，翰霖是星期一，他是星期二，沒想到敬鵬火警，讓他最疼愛的弟弟再也沒出來。

在台北市消防局擔任保養場的楊朝元，本月11日才與李翰霖敘舊並合影，聽聞噩耗後，在臉書上哀悼：「昨晚初聽到消息，一直祈禱說不要啊！但…一早還是聽到不想聽到的消息，你調回桃園，好不容易再次見面，卻是最後一面，兄弟～我的英雄，願你在天繼續保佑你的兄弟們，一路好走！」

(中時電子報)