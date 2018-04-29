加速打造機場集群 雲南2020年達20個機場

友善列印
旺報

大陸雲南省在高原多山的不利自然條件下，在機場等航空基礎設施建設持續投入。按照目前的規畫，預計到2020年，雲南省民用運輸機場運營和在建總數將達到20個，建成一類通用機場20個。實現1個國家門戶樞紐機場、3個幹線（麗江、西雙版納、德宏芒市）、16個支線及通用機場為一體的機場集群體系。

雲南省通過大規模持續投建航空基礎設施資源，已經在省內打造了一個由15個機場組成的機場集群，成為大陸最典型受益於航空經濟的地區之一。

雲南機場集團黨委書記、董事長周凱透露，雲南全省機場旅客吞吐量由2013年的4000萬人次，增長到2017年的6278.8萬人次，在西南地區位列第一，全國以省為單位排名第4。昆明機場2017年航班起降架次僅次於北上廣，旅客吞吐量全國排名第6位。

雲南省是旅遊和自然資源大省，但長期以來受制於地理條件，不管是省內還是省內與省外的交通連接都較為困難，因此雲南很早就已經把航空業作為重點，並建設了以昆明為核心樞紐在內共15個機場的機場集群。

周凱表示，雲南機場集團將分3個階段完成國際樞紐戰略規畫的目標任務。到2020年，昆明機場基本建成國際航空樞紐，年旅客吞吐量達到6700萬人次，國際及地區旅客吞吐量達到600萬人次，航線350條，國際航線100條，國際和地區通航城市超過60個；到2030年，昆明機場全面建成輻射南亞東南亞的國際航空樞紐，年旅客吞吐量達到1.2億人次，國際及地區旅客吞吐量達到2200萬人次到2400萬人次，航線500條，國際航線超過200條，國際和地區通航城市超過100個。

(旺報 )

大陸手機市場第一季出貨量衰退21… 貴州茅台第一季營收增長逾三成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。