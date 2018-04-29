加速打造機場集群 雲南2020年達20個機場

2018年04月29日 13:09 旺報 林永富

大陸雲南省在高原多山的不利自然條件下，在機場等航空基礎設施建設持續投入。按照目前的規畫，預計到2020年，雲南省民用運輸機場運營和在建總數將達到20個，建成一類通用機場20個。實現1個國家門戶樞紐機場、3個幹線（麗江、西雙版納、德宏芒市）、16個支線及通用機場為一體的機場集群體系。

雲南省通過大規模持續投建航空基礎設施資源，已經在省內打造了一個由15個機場組成的機場集群，成為大陸最典型受益於航空經濟的地區之一。

雲南機場集團黨委書記、董事長周凱透露，雲南全省機場旅客吞吐量由2013年的4000萬人次，增長到2017年的6278.8萬人次，在西南地區位列第一，全國以省為單位排名第4。昆明機場2017年航班起降架次僅次於北上廣，旅客吞吐量全國排名第6位。

雲南省是旅遊和自然資源大省，但長期以來受制於地理條件，不管是省內還是省內與省外的交通連接都較為困難，因此雲南很早就已經把航空業作為重點，並建設了以昆明為核心樞紐在內共15個機場的機場集群。

周凱表示，雲南機場集團將分3個階段完成國際樞紐戰略規畫的目標任務。到2020年，昆明機場基本建成國際航空樞紐，年旅客吞吐量達到6700萬人次，國際及地區旅客吞吐量達到600萬人次，航線350條，國際航線100條，國際和地區通航城市超過60個；到2030年，昆明機場全面建成輻射南亞東南亞的國際航空樞紐，年旅客吞吐量達到1.2億人次，國際及地區旅客吞吐量達到2200萬人次到2400萬人次，航線500條，國際航線超過200條，國際和地區通航城市超過100個。

(旺報 )