聽損兒植入電子耳有助學習 治療黃金期是關鍵

2018年04月29日 12:16 中時 鄭郁蓁

林口長庚醫院研究顯示，重度聽損兒最好在3歲前植入單側人工電子耳，另一側最好在12年內完成，且雙耳聆聽對重度聽損學童的學習更有助益，鼓勵聽損兒及早植入人工電子耳，把握治療黃金期。

衛生福利部中央健保署自106年7月起將人工耳蝸（人工電子耳）正式納入健保。以未滿18歲雙耳聽力損失大於90分貝為給付對象，且每人終身限申報一次。

林口長庚紀念醫院今天舉行「兩側人工耳蝸成效研討會」，執行人工電子耳手術600例的林口長庚醫院耳鼻喉科資深主治醫師吳哲民表示，研究顯示雙耳聆聽對重度聽損學童的學習較好，不僅在噪音環境下聽得清楚、有方位性，辨識能力佳，對日常生活溝通、課堂學習限制更少。

吳哲民說，過去95%以上的雙側聽損病人只能裝單側人工電子耳，甚至連單側都沒辦法裝。在健保未給付前，部分家庭在醫院補助下裝上單耳；現在有健保補助，多了裝上另一耳的機會。

澎湖的鄭小弟，10個月大時在長庚醫院補助下植入第一耳，去年2.9歲又在健保補助政策下植入第二耳。雙耳植入不滿1個月，配戴第二側人工耳蝸測試即可進行一般對話。植入2個月後，第二耳的聽力表現，已超越第一耳。

而即將滿18歲的珮珮，趕在符合健保給付的年限截止前植入第二耳人工耳蝸，出乎所有人的預期，18年未接觸聲音的耳朵竟可以在術後3周內仿說短雙詞，讓珮珮激動落淚。

吳哲民說，健保目前的給付只給單耳，長庚醫院今年3月提出新版補助辦法，18歲以下已植入第一耳，第二耳合乎健保耗材給付標準者，若經醫師評估裝置第二耳後將更具成效，且雙耳手術間隔時間未超過12年，可依家庭經濟狀況給予不等程度補助。

(中時 )