《翻爆旺美食》燃燒吧！蛋餅魂 精選全台30家必吃蛋餅

《翻爆旺美食》燃燒吧！蛋餅魂 精選全台30家必吃蛋餅

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中時電子報
綜合報導

◎白暮先生 怪怪蛋餅大集合

位於台北市信義區的白暮蛋餅先生，蛋餅品項多達13種，除了一般常見口味外，還開發泡菜、皮蛋、卡拉雞、泡菜豬排等獨特口味，其中豬排還特別使用黑胡椒醃漬，一口咬下，香氣十足，搭配甜而不膩的招牌奶茶，成為周邊上班族早午餐首選！

◎早安食堂蛋餅 30種口味任選

「早安食堂蛋餅專賣店」位於新北市新莊區明中街內，是一家專做酥脆蛋餅、以蛋餅銷售為主的早餐店，雖然店家規模不大，但是從業者每天營業門庭若市，加上店內採溫馨圖畫的裝潢木作方式，讓人不僅享用早餐更愜意，多達30樣以上的蛋餅更讓人有眾多選擇。

◎蛋餅界巨無霸 大份量CP值超高

位於中壢火車站商圈的中壢蔬菜蛋餅，特色份量大，除了原味蔬菜蛋餅外，還有豬排、燻雞、玉米、起司等多種口味，客人可以點喜歡任意做搭配，一般只能在早餐時間吃到蛋餅，但這家店早上、下午及晚上都有營業，任何時刻想吃都不是問題。

◎蔬服蛋餅賣健康 飽足上班族的胃

台中市北區永興街「蔬服蛋餅」賣的是健康味蛋餅，手工餅皮口感Q軟厚實，內餡基本款小農無毒地瓜、當季蔬菜、綜合口味，蛋餅餅皮和一般的麵糊餅皮截然不同，不但蛋香味十足且又帶點微微的焦香氣，滿滿蔬菜餡料讓人有飽足感，店員推薦可加一點店內特製辣椒醬，多了不同的風味。

◎古早味蛋餅 種田人活力泉源

天還濛濛亮，就能夠看見東山區聖賢國小斜對面這間鐵皮屋絡繹不絕的顧客，店家雖無招牌，就只有一部農村常見鐵牛車，車上載滿香氣四溢的碗粿、米糕、肉粽，當然也少不了現點現煎的古早味蛋餅，在以種田維生的農村地方，這可是「種田人」一天的活力來源。

◎阿貴私塾 喝咖啡配鹹香味

誰說蛋餅只能配豆漿、奶茶，高雄鹽埕區阿貴私塾專業烘豆咖啡，雖然有口皆碑，但店內人氣蛋餅卻是饕客必點招牌美食，蛋餅配上濃醇手沖咖啡，蛋香味遇上咖啡油脂香，味蕾上迸發豐富的層次感，滋味令人難忘。

(中時電子報)

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