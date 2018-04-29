借朝韓會晤推「習蔡會」 陸媒：蔡英文的「癡心妄想」

蔡英文總統稱願意在「對等原則」和「不設政治前提」情況下，與中共最高領導人習近平會面。(郭韋綺攝)

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日前朝韓首腦用歷史性的會晤讓朝鮮半島露出一絲和平曙光，針對蔡英文總統稱願意在「對等原則」和「不設政治前提」情況下，與中共最高領導人習近平會面，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊登評論稱，台當局純屬「癡心妄想」，朝韓和兩岸有本質區別，即國際社會普遍承認，世界上只有一個中國，而朝韓皆為獨立主權國家。「兩岸關係要重返坦途，就要回到汪辜會談的初心。否則兩會商談就沒有政治基礎，兩岸關係就面臨挑戰。」

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」日前刊登「借朝韓會談打『習蔡會』的主意？蔡英文有點忘乎所以了」評論批評，「一邊在加緊『去中國化』，實行拒中親美媚日政策，一邊要大陸對台灣尊重，還設下『大陸不設政治前提』的這個前提，蔡女士是不是把別人都當傻子了？」

評論稱，蔡英文想著「習蔡會」是「癡心妄想」，朝韓關係與兩岸關係有本質上的不同，前者是國際社會都承認的兩個獨立主權國家，後者則是國際社會普遍承認，世界上只有一個中國。民進黨借助類似話題大打擦邊球，為其潛在的分裂主張和「兩國論」背書。想吃大陸「豆腐」，可沒那麼容易。

評論指出，蔡英文上台後將「九二共識」棄之如敝屣，剛愎地關閉了這座得來不易的跨海大橋，兩岸關係在2016年島內政黨輪替後急轉直下。現在甚至持續升溫到尖銳的對峙局面，尤其最近一段時間某「台獨政治工作者」頻頻放火，引來大陸軍演和轟6K繞島，加大力度反制「台獨」。

評論認為，兩岸關係要重返坦途，就要回到汪辜會談的初心，否則兩會商談就沒有政治基礎，兩岸關係就面臨挑戰。台當局要求不設政治前提，等於拒絕承認「九二共識」和一中原則，顯見與大陸主張並無交集。

(中時 )

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