多照顧1人死亡率增7％　醫師工會要求護病比立法

2018年04月29日 12:43 中時 鄭郁蓁

血汗醫護人員問題仍不間斷，醫護工會團體將在五一勞動節走上街頭，抗議長期「做功德」狀況。陽明大學社區健康照護研究所教授、台灣護理產業工會理事長盧孳艷指出，國外研究顯示護理師每多照顧1人，病人死亡率就會增加7%，要求將護病比立法，保障三班護病比。

包含台北市醫師職業工會、台北市立聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會等10個醫護工會共同組成「血汗醫護工會大隊」，今舉辦51勞工大遊行行前記者會。

盧孳艷表示， 一例一休上路後，醫院因害怕挨罰，紛紛加強控制護理人員工時，但卻未增聘人力，反而衍生出護理人員工作強度及護病比增加。然而據國外研究，護理師每多照顧1人 ，病人死亡率增加7％。

盧孳艷說，護病比雖在醫院評鑑有規範，且健保給付有連動加給，但效應不大，加上評鑑每4年一次，只有評鑑期間「人力充足」，根本沒有效果，造成人力留不住，以去年第二季年資3個月的護理人員離職率約2.1％，今年同期就增加到2.5％，顯見效益不大，故必須立法規範保障三班護病比。

而屏基企業工會理事長詹智鈞則批評，財團法人醫院愈賺錢，因財務不透明又無人監督，導致醫護人員卻越血汗。他指出，財團法人醫學中心的營收，2005年到2009年營收平均成長11.5%，人事費用卻逐年下降，北榮從42.3%降到39.6%；長庚從49.8%降到48.7%。要求醫院應該將稅後盈餘優先用於提升勞工待遇。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰說，從去年長庚醫院急診集體離職事件與馬偕醫院董事會爭議可看出，醫療財團法人應受監督，但攸關財團法人醫院利潤分配的《醫療法》修法卻遭擱置；此外也應加強勞檢，將陪鑑制度推廣到全國。

血汗醫護工會大隊呼籲，政府應更重視醫療勞動人權與病人安全問題，具體回應醫護勞工的訴求。

(中時 )