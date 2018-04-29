談拔管案 吳茂昆：政治未干預 龍應台很好笑

2018年04月29日 12:53 中時 林志成 、 鄧博仁

教育部 27 日確定「拔管」，要求台大校長遴選從頭來過，不過部分參選人已表態「不再參選」，對此，教育部長吳茂昆今（29）日表示，這顯示整個校長遴選有問題，因為如果候選人覺得這是一個很正當、正確的遴選，「他們會回來選阿」。（鄧博仁攝）

教育部「拔管」引起軒然大波，部長吳茂昆今天表示，教育部從未干預大學自主，也沒有政治力介入，他強調，學術沒有真正民主，總不能用投票來決定「我比諾貝爾物理獎得主楊振寧好」。

長吳茂昆今天出席新南向教育展開幕典禮，會前及會後均接受媒體採訪，對於外界指拔管案是政治力介入，他強烈否認說，到目前為止，他未跟蔡英文總統見過面，行政院長賴清德打電話給他，也沒有講過要處理台大校長遴選的事，不知政治介入所為何來。

「看到龍應台（前文化部長）女士的文章，我覺得很好笑。」吳茂昆說，龍應台自承當年當部長時，都要聽總統和行政院長的話，那時真的事這種作法嗎？他當部長，府院並沒有交要他怎麼做。

此外，台大現在是由副校長郭大維代理校長，他可以批准人事異動案嗎？吳茂昆說，代理就是校長，為何不能批准人事異動的案子？對於代理校長無法做事的說法，他說，「這點我不同意」。

吳茂昆表示，教育部從來沒有干預大學自主，遴選是希望遴選委員會選出最好的人來領導全國最高學府，這個人很多標準要被檢視，在台大校長遴選上，遴選委員會在遴選過程沒有把這些事情做得很完備，也違背遴選委員會自己定的規則裡面非常重要的的學術誠信問題。

教育部要台大回到最初的遴選狀況，但多位候選人表明不再參選。吳茂昆指出，這顯示遴選有問題，不然他們為何不選。

吳茂昆表示，還是尊重大學自治，教育部要求台大回去把遴選做的更完備，這裡面有些明顯問題，遴選就是在遴選過程要針對所有候選人制訂公正公平的遊戲規則，這樣才能做出完美的遴選。

(中時 )