金門二膽島傳意外 工人遭怪手壓死

2018年04月29日 12:45 中時 李金生

二膽島駐軍胼手胝足艱辛建造的心戰發電廠。（李金生攝）

二膽島上的「神井」相傳是鄭成功屯兵金門時，拔劍插地令軍士開鑿而成。（李金生攝）

有「離島中的離島」之稱的金門二膽島昨（28）日下午傳出承攬軍方營區改善工程的包商在進行料件吊掛作業時，不慎導致1名李姓工人遭怪手壓死，全案由相關單位調查處理中。

這座隸屬於陸軍金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊，駐地在二膽島上的營區，目前正進行營區生活改善工程，由金門本島一家承包商承攬施作。

昨天下午15時55分許，承包商因為進料在二膽碼頭實施沙包吊掛作業，疑因海上風力過大，導致李姓工人連同機具墜落沙灘，並遭怪手壓住重傷，情況十分危急。

金門海巡隊在16時25分派遣巡防艇，火速將他運回距離約1萬2000公尺的金門本島，經衛生福利部金門醫院搶救，仍因傷重不治。

金防部表示，全案由相關單位處理和善後，承包商和家屬若有需要，該部也會給予必要協助。

二膽島面積僅0.28平方公里，距離大膽島約800公尺，與對岸廈門則距離4公里多，島上只有駐軍，沒有一般居民。2014年6月與大膽島交由金門縣政府接管，未來可望繼今年7月底先開放觀光的大膽島之後，也規畫納入海上遊金門行程範圍之內。

(中時 )