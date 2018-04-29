惡火奪五警消性命 名嘴貼黑鳳凰嗆：貪官汙吏明天算帳！

2018年04月29日 12:50 中時電子報 吳品瑤

桃園平鎮區敬鵬印刷電路板工廠昨深夜發生大火，消防人員第一時間趕往搶救，最終結果卻讓人悲傷，不僅有2名工廠人員喪生，惡火更奪走5名打火英雄的性命，而大火持續延燒，警消同仁只能強忍悲痛，持續灌救，此噩耗讓跟記者出身的名嘴羅友志從深夜的焦心轉為憤慨，嗆聲要上節目清算「貪官汙吏、混蛋長官」。

敬鵬印刷電路板工廠一場惡火，奪去5名警消弟兄的生命，深夜傳出有消防人員失聯之時，名嘴羅友志即轉貼相關新聞，悲喊：「拜託了，老天爺，求您悲憫這些警消人員的盡忠職守吧！」，今上午他再度貼文，將粉絲專頁大頭貼從黑絲帶換成了代表消防人員的「火鳳凰」黑白版，要命喪火窟的警消兄弟們一路好走，「剩下的交給我」。

羅友志心情由憂心轉為悲痛憤慨，在臉書貼文表示知道很多警察、消防人員在看，呼籲大家勇於像他揭露弊端，開嗆：「貪官污吏，混蛋長官的，都皮給我繃緊一點，明天節目上，我們慢慢算帳！」，有不少留言要他「為正義發聲吧」，也質疑「救災反而死更多人，是不是有什麼問題？」，而也有人心酸表示「辛苦不算什麼，只求平安退休頤養天年」、「幸運活到退休的被罵米蟲，運氣不好出事了才在那邊從優撫卹」，羅友志則表示自己揭露事實沒什麼好猶豫「這些貪官污吏，走著瞧」。

(中時電子報)