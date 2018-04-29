NBA》勇士沒柯瑞仍猛 狂宰鵜鶘摘準決賽首勝

勇士射手克雷湯普生投進三分球後，高舉右手跟全場球迷一起慶祝。(美聯社)

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柯瑞賽前還跟杜蘭特一起暖身，看來膝傷已無大礙。(美聯社)

就算柯瑞續因膝傷缺席，勇士仍有足夠火力證明衛冕軍有多強大！勇士29日在西區準決賽首戰，靠著杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林攜手轟下69分，最後以123比101狂宰鵜鶘，輕鬆搶下準決賽首勝，看來柯瑞可以安心休養了。

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雖然少了柯瑞助陣，本季擅打第3節的勇士，29日提前在第2節爆發，杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林3人聯手，勇士打出誇張24比2猛攻，轉眼擴大領先到28分之多，光在第2節，勇士就轟41分，反觀鵜鶘只拿21分。

鵜鶘替補後衛米勒雖在上半場槍響同時，投進1記超遠距離的三分球，這球幾乎飛越三分之二球場直接空心命中，幫助鵜鶘打完上半場，仍以55比76落後地主勇士，看來稍微點燃鵜鶘的反撲氣焰，可惜勇士怎麼可能答應！

因為勇士來到第3節，火力仍然沒有減弱跡象，更靠杜蘭特在此節快結束時的三分球，勇士取得100比70的大幅領先，打完前3節，更以103比74大幅領先鵜鶘，也讓末節提前進入垃圾時間，柯瑞當然坐在板凳席看到笑容滿面。

克雷湯普生攻下全場最高27分，杜蘭特也有26分、13籃板，格林拿下16分、15籃板及11助攻的季後賽生涯第4次大三元，成為勇士隊史季後賽摘最多大三元球員，勇士上半場(76)與第2節(41)得分也創季後賽隊史新高。

(中時電子報)

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