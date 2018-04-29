來自新南向國家留學生年成長18％ 副總統：感到欣慰

2018年04月29日 13:24 中時 林志成

從尼泊爾來台就讀屏科大熱帶農業國際合作系新南向產學專班的彭泰(Shankar Panthi)說，尼泊爾有超過一半的人口仰賴農業生產，但農業系統及耕作方式較為老舊，他希望在台灣

學習到先進的農業知識，然後返國發揮所學順利進入職場。

為利各界瞭解「新南向人才培育推動計畫」具體內容與實質成果，教育部今天在台北華山文創園區盛大舉辦「南」得好人才，「育」見新南向－新南向教育展。

新南向教育展規畫了「與我為鄰」、「落地生根」、「開拓視野」、「雙向交流」、「新住民子女二代培力」及「影展區」等6個主題展區，展出新南向鄰近友好國家的教育學制及各國青年學子來臺就讀、研修與實習；台灣青年赴海外留學、研習、見/實習及志工服務、以及新住民子女返鄉溯根、職場體驗等。

在今天開幕典禮中，教育部長吳茂昆表示，目前在台灣的境外生有11萬7970人，其中來自新南向國家的學生達3萬8000多人，占32％；此外，我國學生到新南向國家學習，目前也有1萬9269人，較前一年成長將近20％。總體來說，教育新南向的成果豐碩。

副總統陳建仁則說，目前在我國留學的的新南向國家學生將近4萬人，較前一年成長18％，這樣的成績相當好。他也強調，目前國內新住民子女高達19萬6000多人，小學一年級學生中，每13人就有1人是新住民子女，他們將成為未來我國新南向的重要人才。

「南」得好人才，「育」見新南向－新南向教育展，北部場自4月29日起至5月1日在台北華山文創園區、南部場自5月4日起至5月13日在高雄國立科學工藝博物館展出，民眾可前往參觀。

(中時 )