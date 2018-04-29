中興事件一石激千浪 陸媒：陸企擔憂的還有另一個「定時炸彈」

友善列印
中時

中美博弈已經聚焦到高科技產業，陸企中興通訊被美國制裁的致命危局既是個案，也是這場博弈的注腳。大陸《財經》雜誌刊文稱，引發陸企普遍擔憂的還有另一個「定時炸彈」，即美國認為大陸對美ICT供應鏈的威脅，其中包括中興、華為、聯想等19家公司被點名可能從事商業間諜活動。此外，文章引述接近大陸相關部委的核心人士指出，「華盛頓最忌憚的是華為，而不是中興，調查華為，更像是為即將到來的談判增加籌碼。」

大陸《財經》雜誌刊文指出，中興通訊事件讓中美關係再度趨緊，並且無論中美，該事件所引發的關切都遠不只是貿易。從後續發展來看，更大範圍的中美相關企業被捲入壓力區。

文章稱，引發中國公司普遍擔憂的還有另一個「定時炸彈」，美國國會美中經濟與安全審查委員會19日發佈的《美國ICT供應鏈風險報告》，報告指出，中國大陸組裝了全球大部分消費電子產品和商業電子設備，佔據了全球IT工業的大部分產量，也是全球最大的資訊技術硬體出口商與進口商。

報告稱，中國政府可能支持某些中國企業進行商業間諜活動以提高企業競爭力並促進政府利益。中興、華為、聯想、浪潮、京東方、中國科學院等19家公司被點名。這19家公司或是國有控股、或是行業龍頭、或有國防背景。其中京東方和冠捷科技為美國戴爾公司提供顯示幕和液晶顯示幕；聯想集團和華為公司為美國公司提供各種硬體產品，有「網路間諜」風險。

至於此前傳出華為也被美國司法部門調查，文章引述接近大陸國家相關部委的核心人士表示，「華盛頓最忌憚的是華為，而不是中興。但川普制裁華為，勢必挑動歐洲盟友國敏感的同盟底線，即便是川普，也不敢輕易作出這個決定。」他認為，調查華為，更像是為即將到來的談判增加籌碼。

(中時 )

借朝韓會晤推「習蔡會」 陸媒：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。