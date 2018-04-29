中興事件一石激千浪 陸媒：陸企擔憂的還有另一個「定時炸彈」

2018年04月29日 13:20 中時 楊家鑫

中美博弈已經聚焦到高科技產業，陸企中興通訊被美國制裁的致命危局既是個案，也是這場博弈的注腳。大陸《財經》雜誌刊文稱，引發陸企普遍擔憂的還有另一個「定時炸彈」，即美國認為大陸對美ICT供應鏈的威脅，其中包括中興、華為、聯想等19家公司被點名可能從事商業間諜活動。此外，文章引述接近大陸相關部委的核心人士指出，「華盛頓最忌憚的是華為，而不是中興，調查華為，更像是為即將到來的談判增加籌碼。」

大陸《財經》雜誌刊文指出，中興通訊事件讓中美關係再度趨緊，並且無論中美，該事件所引發的關切都遠不只是貿易。從後續發展來看，更大範圍的中美相關企業被捲入壓力區。

文章稱，引發中國公司普遍擔憂的還有另一個「定時炸彈」，美國國會美中經濟與安全審查委員會19日發佈的《美國ICT供應鏈風險報告》，報告指出，中國大陸組裝了全球大部分消費電子產品和商業電子設備，佔據了全球IT工業的大部分產量，也是全球最大的資訊技術硬體出口商與進口商。

報告稱，中國政府可能支持某些中國企業進行商業間諜活動以提高企業競爭力並促進政府利益。中興、華為、聯想、浪潮、京東方、中國科學院等19家公司被點名。這19家公司或是國有控股、或是行業龍頭、或有國防背景。其中京東方和冠捷科技為美國戴爾公司提供顯示幕和液晶顯示幕；聯想集團和華為公司為美國公司提供各種硬體產品，有「網路間諜」風險。

至於此前傳出華為也被美國司法部門調查，文章引述接近大陸國家相關部委的核心人士表示，「華盛頓最忌憚的是華為，而不是中興。但川普制裁華為，勢必挑動歐洲盟友國敏感的同盟底線，即便是川普，也不敢輕易作出這個決定。」他認為，調查華為，更像是為即將到來的談判增加籌碼。

(中時 )