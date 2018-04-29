《九餅、薄荷與夏天》台中拍片 新聞局長送人氣糕點探班

2018年04月29日 13:21 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷（右一）至筏子溪河濱門戶迎賓水岸廊道探班電影劇組《九餅、薄荷與夏天》，左起男主角李淳、柯佳嬿、導演賴孟傑。 （圖／台中市府提供）

台中市府新聞局長卓冠廷（中）到《九餅、薄荷與夏天》拍攝現場探班。（圖／台中市府提供）

青春校園愛情喜劇《九餅、薄荷與夏天》全片有9成在台中取景，由去年入圍第54屆金馬獎「最佳男配角」新生代演員李淳主演，該劇監製唐在揚稱讚台中天氣佳，拍攝順利，市府新聞局長卓冠廷到場探班，為劇組團隊加油打氣，市府未來將持續推動影視產業及提供專業協拍服務，讓台中市成為最適合拍片的城市。

《九餅、薄荷與夏天》正在台中拍片，卓冠廷特地帶著台中排隊人氣名店的蛋糕，關心劇組拍攝情形；金鐘影后柯佳嬿表示，已是第五度跟李淳合作，從母子、姊弟、鄰居演到情侶「李淳在台灣拍攝的每一部戲幾乎都有我」，這次在片中飾演什麼角色、彼此關係為何，力邀觀眾電影上映後進戲院一探究竟。

卓冠廷說，台中除擁有舒適宜人的天氣、豐富的自然與都會場景，這次拍攝地點選在筏子溪門戶迎賓水岸廊道，該處是市府整治河川建設的熱門景點，適合劇組拍片，歡迎各界前來台中取景。

日前《九餅、薄荷與夏天》一劇也在東豐自行車綠廊進行拍攝，李淳大讚沿途綠色成蔭的優美景色令人心曠神怡，能自在放鬆的來回騎車「根本是自行車的天堂！」直呼殺青後還要再來。

監製唐在揚為台中在地人，拍片期間帶著劇組演員大啖美食，包括第二市場知名老店專賣肉包和餛飩湯、在地人必吃的蘿蔔糕及肉圓等，讓大家讚不絕口，笑說「台中真的是美食之都！」

《九餅、薄荷與夏天》導演賴孟傑曾參與香港知名國際大導演王家衛監製作品《擺渡人》製作，父母與太太均住台中，與台中關係密切。

卓冠廷說，近年有許多劇組陸續前來台中拍片，台中是座相當適合拍片的城市，台中市將持續推動影視產業及提供專業協拍服務，今年霧峰的「中台灣影視基地」將啟用，位於水湳智慧城的「中台灣電影中心」也已開工，盼吸引更多國內外人才到台中、帶動在地影視觀光發展。

(中時 )