非法捕漁欠缺執法成果 歐盟黃牌警告仍未除

農委會副主委陳吉仲指出，歐盟現仍維持黃牌警告，明將召開記者會說明最新違規裁處情形。（資料照片 農委會提供）

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台灣因打擊非法捕撈漁業（IUU）不力，2015年10月歐盟以黃牌警告，漁業署為此修法，將違規漁船罰款上限從15萬元漲至4500萬元，力求解除黃牌。歐盟官員上月訪台了解改善情形，但礙於欠缺執法成果，黃牌仍未除，為此，農委會明將召開記者會，對外說明最新違規裁處情形，盼證明執法有到位。

台灣遠洋漁船船隊達1200艘，全球排名數一數二，每年遠洋漁業產值達400億元，2015年起遭歐盟舉黃牌，若升級成紅牌，台灣遠洋漁獲不僅無法銷往歐洲，漁船恐怕也難以停靠各國港口，歐盟官員上月來台訪視，外界關心最新結果是否能將黃牌解除。但是，農委會副主委陳吉仲受訪時坦言，「現在仍然維持黃牌警告。」

陳吉仲表示，歐盟官員上月來台，認為我方大部分的改善都做得很好，但實務上仍欠更具體的執法成果，來證實執法有確實到位，若有具體的違規事證，農委會當然會直接處分，但畢竟有些違規案件需要跨海調查，會耗費不少時間，3月份最新的違規案件懲處，剛好到4月底才告一段落，時間差的關係，導致歐盟官員3月來台時還看不到最新成果。

陳吉仲指出，農委會明日（30日）將召開記者會，向社會大眾說明報告遠洋漁業違規案件的進度，其中一項案例是對單一漁船開罰1200萬元，此為新漁業三法上路以來，處分最重的一次，農委會將全力執行相關規定，相信離解除黃牌已經不遠了，只剩下最後一哩路。

漁業署則指出，此次最新一波的違規漁業裁處結果，最高罰到1200萬元，寫下新紀錄，過去最高只罰到600萬元而已，依法，最嚴重的違規案件可罰3000萬元，再犯者處分會加重，可罰4500萬元。一般而言，歐盟是每半年檢視一次改善情形，此次黃牌未解，最快今年9月會有再一次解除的機會，倘若升格成紅牌警告，漁獲不得再輸歐，粗估台灣遠洋漁業輸歐的貿易損失恐達70億元。

(中時 )

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