馬英九改革失敗 台灣更陷南北之爭

前總統馬英九的改革失敗，民心盡失，導致國民黨在2016年選舉大敗。(資料照片，陳信翰攝)

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中時電子報
/整理報導

台灣政治的演變總是在重複，而且頗為奇怪。珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻指出陳水扁執政的民進黨政府追求台獨，內耗台灣的經濟，且陳水扁更爆發貪腐事件，官司纏身；但是，換了國民黨的馬英九執政，卻因改革得罪黨內的既得利益者，導致政局紛亂；待蔡英文打著改革的旗幟上台，卻又換湯不換藥，任用許多陳水扁時代的官員。

陳文鴻於《東方日報》撰文指出，傾向台獨的台灣民主基金會民調說，七成台灣青年願為台灣獨立而戰；而親中的台灣競爭力論壇民調則指出，六成五民眾認為和平統一有利台灣前途。雖然問卷會因問題設計而有誤差，不可全然盡信，然這兩份民調所代表的是「這20年來的藍綠政權交替，台灣社會在獨立與統一之間的分歧日漸擴大，從維持現狀到現在非獨即統的兩極光譜」。

陳文鴻表示，台灣從陳水扁執政時因追求台獨造成政局混亂，且陳水扁更因貪腐身敗名裂；接者馬英九上任撥亂反正，任內卻引發太陽花運動；且因改革過於急躁，得罪黨內利益團體，導致國民黨大敗，讓台獨的民進黨籍蔡英文再度上台。然而，蔡英文政府走到現在，依然延續陳水扁時代的「台獨政治」替代社會民生與發展，而且更牽扯到台灣的「南北之爭」。

前進兩岸 中南部爭話語權

「統獨爭議」一直在台灣政治重複，陳文鴻表示，馬英九因失民心而敗北，蔡英文因抓住民心而上台，然而台獨勢力卻又再一次將台灣社會帶向分裂，民眾開始反蔡英文政府，而馬英九的人氣「鹹魚翻身」，所到之處受到民眾「熱烈歡迎」，這之間的轉變令人不勝唏噓。

(中時電子報)

文章來源：坦言集：台灣的反覆

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