影》「功夫熊貓」二刀流略懂？ 讓道奇三上三下

2018年04月29日 13:38 中時電子報 林宋以情

Pablo Sandoval with the 69mph Curveball.



What. pic.twitter.com/I7hr5y8ktG — Pitcher List (@PitcherList) 2018年4月28日

巨人隊「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)，29日對道奇身兼野手和投手，球隊6比15情況下，9局上登板救援獻出大聯盟登板處女秀，只用11球讓道奇三上三下，一展「二刀流」本事。

巨人與道奇雙重賽，巨人隊教頭在考量牛棚戰力後，決定讓山多沃登板吃局數，但他的表現令人驚艷，11球中有8好球，順利解決3名打者，自責分率完美的零，退場時球迷以起立歡呼向這位31歲重炮致敬，9下山多沃上場打擊也不例外。

巨人總教練波奇(Bruce Bochy)在7局時和山多沃溝通，徵詢他的登板意願，「我知道他會願意這麼做，毫無疑問，他太熱愛棒球了。不得不說，他的表現令人印象深刻。」

山多沃是自巨人隊自1991年7月4日工具人利頓（Greg Litton）登板投球後，相隔27年來再度有野手登板擔任投手。

山多沃投出88英里(141公里)的伸卡球，不僅巨人隊友在場邊為他叫好，連道奇終結者簡森(Kenley Jansen)也看得樂不可支，山多沃說，「樂在其中，這是我們每一天所追求的。」

(中時電子報)