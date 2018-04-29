影》「功夫熊貓」二刀流略懂？ 讓道奇三上三下

巨人隊「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)登板讓道奇三上三下。(美聯社)

友善列印
中時電子報

巨人隊「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)，29日對道奇身兼野手和投手，球隊6比15情況下，9局上登板救援獻出大聯盟登板處女秀，只用11球讓道奇三上三下，一展「二刀流」本事。

巨人與道奇雙重賽，巨人隊教頭在考量牛棚戰力後，決定讓山多沃登板吃局數，但他的表現令人驚艷，11球中有8好球，順利解決3名打者，自責分率完美的零，退場時球迷以起立歡呼向這位31歲重炮致敬，9下山多沃上場打擊也不例外。

巨人總教練波奇(Bruce Bochy)在7局時和山多沃溝通，徵詢他的登板意願，「我知道他會願意這麼做，毫無疑問，他太熱愛棒球了。不得不說，他的表現令人印象深刻。」

山多沃是自巨人隊自1991年7月4日工具人利頓（Greg Litton）登板投球後，相隔27年來再度有野手登板擔任投手。

山多沃投出88英里(141公里)的伸卡球，不僅巨人隊友在場邊為他叫好，連道奇終結者簡森(Kenley Jansen)也看得樂不可支，山多沃說，「樂在其中，這是我們每一天所追求的。」

(中時電子報)

NBA》勇士沒柯瑞仍猛 狂宰鵜鶘摘… MLB》田中將大再發威6局9K 洋基…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。