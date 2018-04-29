花蓮》職棒連續5場登板不喊累 傅崐萁今將再開球

2018年04月29日 18:57 中時 許家寧

傅崐萁（左）第一、四場、五場登板開球，投球姿勢相當流暢。（許家寧攝）

26日第二場獅象賽事，傅崐萁（右）禮讓妻子徐榛蔚開球，自己擔任打者。（許家寧翻攝）

27日第三場獅、悍將開球式，由立委徐榛蔚續投，傅崐萁（右）改擔任開球主審。（許家寧翻攝）

花蓮縣長傅崐萁24日獅象戰首度開球後踉蹌了一下，引起全場球迷驚呼。（許家寧翻攝）

中華職棒4月底移師花蓮舉辦五場賽事，花蓮縣長傅崐萁場場登板不缺席，開球、打擊樣樣來，首場開球時雖踉蹌了一下，引來全場一陣驚呼，29日最後一場賽事傅崐萁將再度上場投球，創下單季開球「另類」紀錄，傅崐萁盼引進精彩賽事為花蓮拚觀光，手一點也不累！

花蓮球場去年遭人詬病的草皮問題，縣府這次將德興棒球場內外進行整頓，如今外野一片綠油油，讓地主隊統一看了也忍不住大讚，「花蓮球場升級變漂亮了！」另外縣府每場次也發送1800張內野票、100張外野學生票，讓花蓮鄉親能夠入場欣賞最國內最頂尖賽事。

由於中職球員陣中不少來自花東子弟，傅崐萁更祭出每支全壘打1萬元激勵獎金，出身花蓮的周思齊、高國輝難得返鄉獻技，先後開轟，全場「紅不讓」滿天飛，光4場比賽就出現10支全壘打，讓球迷直呼過癮，也將中華職棒第9000轟珍貴紀錄留在花蓮。

傅崐萁今天下午5點將再次登板，在5000多名觀眾面前投球，總計連續5場上場，包括擔任3場開球嘉賓，各一場打擊及主審，成為該系列賽另類「鐵人」，傅崐萁賽前也將練投熱身，盼順利完成開球任務。他笑說，近半年來每天都在投籃，強調體力、準度沒問題，「縣長叔叔真的有練過！」

傅崐萁表示，自從2001年擔任立委推動中職賽事移師花蓮迄今已17年，去年更爭取中職明星賽首度在花蓮舉辦，期許職棒持續在花蓮傳承下去，今年是他擔任縣長最後一年在球場陪伴花蓮人看球，也期盼全國球迷朋友在震後能夠繼續關心花蓮，走進花蓮旅遊。

(中時 )