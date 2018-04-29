鍾小平向管爺支持者喊話 「初選投我 我願與管整合」

2018年04月29日 14:09 中時 陳燕珩

台北市長擬參選人鍾小平率基層里長表態，若他在黨內初選勝出，願跟管中閔比民調，反觀丁守中勝出一定「幹到底」，成為不願退讓的釘子戶。（陳燕珩攝）

「拔管」事件延燒，國民黨出現力拱管中閔參選台北市長的聲浪，黨內市長初選民調5月2日將出爐，參選人之一的台北市議員鍾小平出面呼籲，管爺支持者一定要投他，若他初選出線，願與管中閔進行2階段整合，「我當他的副市長都行」；反觀投丁守中，丁一定「幹到底」，像「釘子戶」一樣不肯退讓。

鍾小平今率領9名北市里長出面喊話，現在基層支持管中閔呼聲很高，表示大家憤怒到極致了，國民黨人不要當窩囊廢，一定要硬起來。鍾表示，若他黨內初選勝出被提名，願與管中閔協商，兩人來比第2階段民調，若他輸了就退出，「我當管中閔的競選總幹事，當他的副市長都沒問題。」

至於丁守中若勝出，鍾小平直言，丁一但被提名就會變成「釘子戶」，他一定幹到底，「一哭二鬧三上吊」，屆時管中閔想選也沒機會。因此鍾小平呼籲，支持國民黨的市民，若蔡英文不滿，對拔管事件憤怒，初選一定要投他，「支持管中閔的人一定要支持鍾小平。」

他還說，據他了解，國民黨中央有跟管爺接觸，黨內操作很細膩，跟當初放話徵召蔣萬安如出一轍，即便黨主席吳敦義什麼都不說，他也猜得到吳的心理話，那就是吳敦義要蔣萬安、要管中閔，不要丁守中。

由於昨天是國民黨台北市長初選辯論會，隨著拔管爭議引爆，黨內參選人紛紛表態願與管中閔協商，被問及黨主席是否有與參選人溝通？鍾小平說，主席還沒找他們談，但已聽到很多風聲，他猜測應該還在徵詢管爺的意願，因此他願扮演推手，只有鍾小平初選，才能繼續往下走，他願用「柯Ｐ模式」，與管做2階段整合，民調誰贏誰選，誰輸誰退。

(中時 )