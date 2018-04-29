礦山百年教育展 回味國民記憶健康操

2018年04月29日 14:32 中時 張穎齊

新北市立黃金博物館即日起推出「上學去－礦山百年教育展」，展期至6月24日止。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館即日起推出「上學去－礦山百年教育展」，展覽中有「黃金體操王」互動體感遊戲，讓大家回味求學時的共同回憶─健康操。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館即日起推出「上學去－礦山百年教育展」，展期至6月24日止，在館內的煉金樓、金水特展室展出，展覽除了介紹礦山的百年教育，還有「黃金體操王」互動體感遊戲，讓大家回味求學時的共同回憶─健康操，通過遊戲關卡，獲得金、銀、銅獎牌的體操王，還能與虛擬獎牌的合照，歡迎民眾來挑戰。

適逢瓜山國小建校百年，館長廖文卿表示，目前礦山設立學校的最早紀錄，自1906（明治39）年，由一紙基隆廳向台灣總督府的請願書，於瑞芳、金瓜石及武丹坑礦山設立小學校分教室開始。

廖文卿說，這次展覽藉由礦山學校的沿革、礦業與學校的關係、校園生活及新式教育特色等主題，安排「穿越礦山學校」、「礦山學校哪裡來」、「起立敬禮老師好」、「揹書包上學去」、「上學好好玩」等單元，規劃昔日校園風景的懷舊情境布置，民眾透過礦山百年教育展，也能一窺台灣教育的發展。

此外，展覽也安排了許多豐富有趣的互動展示，除了「黃金體操王」互動體感遊戲，還有「拼出美味午餐」益智遊戲，過關的民眾可以獲得展覽限定獎狀1張喔，數量有限！展覽即日起至6月24日，歡迎大家把握機會來黃金博物館，認識礦山百年來的教育點滴。

(中時 )