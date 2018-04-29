5月賞桐季 台鐵郵輪列車、環島之星開賣

2018年04月29日 14:33 中時 王思慧

搭郵輪式列車可造訪台灣少數僅存的「龍騰斷橋」。（台鐵提供）

浪漫台三線沿途有許多熱門景點。（易遊網提供）

五月桐花季即將到來，為迎接賞桐旺季，台鐵局將於5月19日開行郵輪式列車，由屏東、高雄出發前往全台最負盛名的賞桐勝地，客家之鄉苗栗，途中除以火車慢遊方式欣賞台灣鄉鎮美景，除了停靠新左營、台南、嘉義、斗六站外，並安排在彰化站扇形車庫觀賞充滿鐵道魅力的360度火車轉盤秀。

台鐵局郵輪式列車賞桐遊程，將造訪擁有百年歷史的舊山線「勝興火車站」及台灣少數僅存的糯米橋「龍騰斷橋」，在充滿濃厚懷舊鐵道風情的場域，欣賞山巒間雪白桐花繽紛飄落，猶如五月雪的迷人風景。行程還將安排騎著單車穿梭在由廢棄鐵道改建的「東豐綠色走廊」、「后豐鐵馬道」及「高美濕地」，並入住台中長榮桂冠酒店，售價5,300元起。

除了台鐵郵輪式列車外，全台唯一觀光列車「環島之星」也將開跑。易遊網表示，飄散著濃厚客家風情的台三線，從桃竹苗到台中，沿途擁有許多客庄景點，台三線也因此被稱作是客家漫遊走廊。包含以浪漫紫色花海聞名的「新社薰衣草森林」、有愛情火車站之稱的「合興車站」；結合力與美的交通工藝作品「花樑鋼橋」等，都是台三線的必訪景點。

除走訪景點外，還有多種寓教於樂的體驗活動，像是在全台唯一的木雕主題館「三義木雕博物館」，欣賞別具特色的藝術文化；走訪台灣最大香菇產地「新社」，可參與香菇生態教育導覽外，還能體驗採香菇的樂趣。

易遊網「浪漫台三線」1日遊售價2,990元起，豐富行2天售價5,990元起，即日起至6月30日前購買「環島之星」套裝行程，再贈東方美人茶茶葉禮盒。

(中時 )