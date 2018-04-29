敬鵬平鎮廠失火消防廢水汙染 桃市環保局告發

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敬鵬工業 (2355)平鎮廠工廠28日失火導致7死，桃園市環境保護局今 (29)日在鄰近鎮南橋下1處測到水溝水質pH值為3，顯示敬鵬未妥善收集消防廢水、造成水汙染，依違反水汙染防治法第30條規定告發，最高可裁罰300萬元罰鍰。

桃園市環保局表示，昨晚就在火災現場要求敬鵬使用砂包阻絕消防廢水，避免溢流至廠外，今日凌晨零時40分在廠區大門前方人孔蓋內檢測水溝內水質pH值為6.0，當時沒有異常，但經持續監測到上午7時30分發現水汙染。

市環保局指出，敬鵬平鎮3廠從事印刷電路板 (PCB)製造業，失火現場以FID量測總碳氫化合物 (THC)2ppm，PID總揮發性有機物 (TVOC)1ppm，遠低於勞工作業場所容許暴露標準甲苯100ppm的規範，現場VOCs的濃度並不高，民眾無須過度恐慌。

市環保局說，火災事故時依附近「中壢」、「平鎮」環保署空氣品質監測站資料顯示，附近空氣品質並無明顯異常惡化，另該廠有使用偏酸性、具刺激性硫 (月尿)，是公告第四類毒性化學物質，為毒化物運作場所，貯存地點除地下2樓約25公噸，7樓也有約1至2公噸，因目前尚在災害搶救階段，且貯存地點與起火點尚有距離，雖無法確認是否波及毒化物，環保局與行政院環保署技術小組仍將持續監控。

市環保局強調，已協調經濟部工業局要求平鎮工業區汙水處理廠，協助使用泵浦將工業區雨水道的消防廢水回抽至工業區汙水處理廠處理，目前預估已抽回近2,000噸，為了保護民眾安全，仍呼籲老街溪下游農民及民眾，這段期間避免取用老街溪的水質及接觸河川水體，若有造成農損或相關損失將協助民眾求償。

(工商 )

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