「打火形同作戰」 他揭夢魘：警消保障應同軍人

2018年04月29日 14:23 中時電子報 簡怡欣

消防隊員帶著口罩席地而睡。（范揚光攝）

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路工廠28日深夜大火，不幸造成5名消防隊員殉職。時代力量黨團總召徐永明今日痛批，這次喪命的執勤消防人員人數僅次新屋大火，質疑桃園市消防局和中央消防署根本沒學到教訓，「打火形同作戰」，強調警消保障不能低於軍人，別讓「今日公祭，明日忘記」這句話成為基層警消活生生的夢魘。

他在臉書發文說，桃園繼新屋大火後，又發生如此令人悲傷的意外，讓人不禁質疑桃園市消防局和中央的消防署根本沒從新屋惡火學到教訓，讓基層弟兄又再次折損。希望桃園市消防局、消防署這次除了要全力協助家屬渡過難關外，警消接連傷亡，制度也要徹底改革，打火形同作戰，警消各類保障應與軍人一致！

大量的綠色化學藥劑流出廠外。（范揚光攝）

桃園市平鎮區工業二路一棟建築28日晚間驚傳火警，消防局獲報隨即派遣人車前往搶救。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年4月28日

他指出，這次嚴重的傷亡意外再次提醒政府有關消防員員額不足一事，台灣一位消防員平均竟要負擔1,500至2,000條人命，遠高於國外，很難排出讓消防員能充分休息的班表，過勞狀態下執勤，不要說救人，可能有時候連自保都很難！

他表示，除了長久以來消防人力嚴重不足的問題外，廠房內囤積大量柴油是否合法，以及消防員進入搶救前，廠方是否有明確告知有化學物質等疑慮，都需要一一說明，絕對不能讓殉職消防弟兄犧牲得不明不白。

他強調，政府真的要痛定思痛，賴清德今年年初補足員額的承諾，應積極規劃；且首要之急，就是不要再讓消防員執行捕蜂捉蛇業務，虛耗作戰人力，中央應強力督導加快業務移交動作，專業安全第一不是口號。

他重申，消防設備更新和訓練經費增加等目標，也該如實呈現在政府預算編列中，強化消防員生命保障，別讓「今日公祭，明日忘記」這句話成為基層警消活生生的夢魘！

(中時電子報)