敬鵬大火7死7傷 基層警嘆：若能安全回家 誰要入忠烈祠？

新北市新店警分局碧潭派出所巡佐施富國在臉書中感嘆，「要入忠烈祠幹嘛？任何捨身救人的人都有資格。」（翻攝自臉書）

友善列印
中時

桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮分廠28日大火造成消防人員5人死亡、2名泰籍工廠員工死亡及7人受傷；新北市新店警分局碧潭派出所巡佐施富國在臉書中感嘆，「要入忠烈祠幹嘛？任何捨身救人的人都有資格，消防員早就具備了，他們真的只希望可以平安下班陪伴家人，或讓家人陪伴他們。」

施富國提到，原本以為找到失聯的消防兄弟就是平安了，想不到，一夜過去，竟然換來不治殉職的消息，真的很難過。某六都的同學說，消防員勤二休一，意思是上班2天放假1天，或許外人會認為一整年放了超過100天，很爽啊！

他強調，那兩天48小時的上班時間是不能回家的，除了每天表定的12小時上班外，其餘的業務跟宣導都是利用那剩下的12小時去做，想當然一定會壓縮休息時間，再來，假如發生地區性火災，甚至連輪休人員都得召回，所以每天經常工作都落在13-16小時之間，身體狀況不佳下，難道不會影響火場的狀況判斷？

施富國說，相較部分國外的勤一休二制度，難道政府不能思考如何改善消防員的休息跟勤務方式嗎？要入忠烈祠幹嘛？任何捨身救人的人都有資格，消防員早就具備了，他們真的只希望可以平安下班陪伴家人，或讓家人陪伴他們。「致殉職的警察跟消防伙伴，你們的任務已經結束，感謝你們的勇敢！」

(中時 )

敬鵬大火救援影片流出 整座廠房…

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